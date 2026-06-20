ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων: «Σε αυτή τη μηχανή, του κόσμου οι λαοί αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα»

«”Σε αυτή τη μηχανή, του κόσμου οι λαοί αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα”: Αυτό ακριβώς είναι το νέο Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το ‘Ασυλο, η έναρξη του οποίου σημαδεύει την φετινή Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων. Μια τεράστια περιστρεφόμενη πόρτα που ταΐζει αυτή τη μηχανή. Από τη μια μεριά δουλεμπόριο και συμφωνίες με εταιρείες “διαμεσολάβησης” για “εισαγωγή” φθηνών εργατικών χεριών ορισμένου χρόνου, τόσο όσο χρειάζεται το κεφάλαιο για να κάνουν τις δουλειές. Από την άλλη μεριά βίαιη “εξαγωγή” ανθρώπων με επαναπροωθήσεις και απελάσεις προς τα μέρη του κόσμου που οι καπιταλιστές έχουν ισοπεδώσει, ληστέψει και ερημοποιήσει» αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων.

«Αυτό το βάρβαρο Σύμφωνο είναι αναπόσπαστο συστατικό της Ε.Ε. και της πολεμικής προετοιμασίας, με τις ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις να κλιμακώνονται απ’ άκρη σ’ άκρη στον πλανήτη για το μοίρασμα του κόσμου και την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο σύστημα» προσθέτει η ανακοίνωση.

Όπως, μεταξύ άλλων, σημειώνει «σ’ αυτό τον κόσμο που φλέγεται ο αριθμός των προσφύγων και των αναγκαστικά εκτοπισμένων ανθρώπων έχει ξεπεράσει κάθε ρεκόρ στην ιστορία, με πάνω από 120 εκατομμύρια. Οι προσφυγικές και μεταναστευτικές μετακινήσεις είναι γνώρισμα αυτού του κόσμου».

«Οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις επιφυλάσσουν την πιο άγρια καταστολή και εκμετάλλευση ενάντια στα θύματα των πολέμων τους. Από τις ΗΠΑ, με τη δολοφονική δράση του ICE και το άγριο κυνηγητό, μέχρι την ΕΕ των χιλιάδων νεκρών στα αμέτρητα ναυάγια της Μεσογείου, ο ιμπεριαλισμός δείχνει το πιο φρικιαστικό του πρόσωπο.

Κυνικά γεωπολιτικά παζάρια και οικονομικά deals παίζονται πάνω στις πλάτες χιλιάδων ανθρώπων. Η ΕΕ και τα κράτη συναλλάσσονται με τους τζιχαντιστές της Συρίας και τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν, για την “επιστροφή” προσφύγων πίσω στην κόλαση. Συνάπτουν συμφωνίες εκατομμυρίων με τρίτες φτωχότερες χώρες για την “αποτροπή των ροών” και την κατασκευή των “κόμβων επιστροφής”, δηλαδή των σύγχρονων στρατοπέδων συγκέντρωσης, αλλά και για την εισαγωγή φθηνού εργατικού δυναμικού χωρίς δικαιώματα.

Αυτό είναι το περίφημο “κράτος δικαίου” της ΕΕ: Νέες φυλακές και εγκλωβισμός χιλιάδων ξεριζωμένων στις λεγόμενες πρώτες χώρες υποδοχής, όπως η Ελλάδα, μαζικές απελάσεις και επαναπροωθήσεις οπουδήποτε στον κόσμο, κατάργηση του δικαιώματος ασύλου, φυλακές και χρήση “αναλογικής βίας” ακόμα και σε βάρος των παιδιών, διαλογή και εκμετάλλευση» αναφέρει η ανακοίνωση.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, που φιλοδοξεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην υλοποίησή του, έχει τεράστιες ευθύνες. Με τους τρεις νόμους της για τις μαζικές φυλακίσεις μεταναστών και προσφύγων με μεγάλες ποινές, για το δουλεμπορικό καθεστώς της μετάκλησης και για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου, παραβιάζεται κάθε προστασία που έχει απομείνει στο κουρελιασμένο διεθνές δίκαιο και καταπατώνται στοιχειώδη δικαιώματα.

Πίσω από τους προκλητικούς κομπασμούς για τη “μείωση των ροών” κρύβεται μια άγρια βαρβαρότητα» σημειώνει το ΚΚΕ και προσθέτει ότι «τεράστιες ευθύνες έχουν και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης. Η αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία του κ. Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ ξεπλένει την ΕΕ και στηρίζει την ίδια πολιτική».

«Στην άλλη όψη της ίδιας πολιτικής, είναι και οι διάφορες ακροδεξιές φωνές, όπως του κ. Βελόπουλου, της κ. Λατινοπούλου και της κ. Καρυστιανού που μιλούν για “λαθρομετανάστες” και “εισβολείς”, αθωώνοντας όλους αυτούς που φέρνουν αυτούς τους ανθρώπους εδώ και όσους ευθύνονται για την προσφυγιά και τη δυστυχία» επισημαίνει ακόμα το ΚΚΕ και καταλήγει στην ανακοίνωσή του:

«Εδώ και τώρα: Να καταργηθεί το Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το ‘Ασυλο, που μετατρέπει την χώρα μας σε αποθήκη ανθρώπινων ψυχών. ‘Ασυλο σε όλους τους ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, την ιμπεριαλιστική βία και τις διώξεις, με μετάβαση στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους. Προστασία των προσφύγων με ευθύνη του κράτους και χωρίς εμπλοκή των ΜΚΟ ή διαφόρων ιδιωτών. Προστασία όλων των παιδιών, χωρίς εξαιρέσεις. Χαρτιά, δικαιώματα σε πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας.

Το ΚΚΕ καλεί τον λαό να παλέψει ενάντια στις πραγματικές αιτίες της προσφυγιάς και της μετανάστευσης. Να συγκρουστεί με το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα των πολέμων και της εκμετάλλευσης και να το ανατρέψει. Για να ανοίξει τον δρόμο και να οικοδομήσει την ελπίδα του μέλλοντος, τον δικό του σοσιαλιστικό κόσμο της ευημερίας, της ειρήνης και της αδελφοσύνης των λαών».