ΚΚΕ για ουκρανικό drone στη Λευκάδα: Να σπάσει η σιωπή – Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό

Σφοδρή πολιτική επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας(ΚΚΕ) με αφορμή την υπόθεση του ουκρανικού πλωτού drone που εντοπίστηκε, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ριζοσπάστη», στις 7 Μαΐου ανοιχτά της Λευκάδας. Το ΚΚΕ κάνει λόγο για σοβαρούς κινδύνους που απορρέουν από την εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο στην Ουκρανία, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «οδηγεί τον λαό και τη χώρα στην άβυσσο του ιμπεριαλιστικού πολέμου» και ότι αποφεύγει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις για το περιστατικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΚΕ

«Η ελληνική κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στον ελληνικό λαό! Η πολιτική της πολεμικής εμπλοκής σέρνει τον λαό και τη χώρα στην άβυσσο του ιμπεριαλιστικού πολέμου!

Αυτά επιβεβαιώνει το σημερινό δημοσίευμα του Ριζοσπάστη, που αναφέρει πως το ουκρανικό πλωτό drone που εντοπίστηκε στις 7 Μάη ανοιχτά της Λευκάδας, οπλισμένο με εκατοντάδες κιλά εκρηκτικών, είχε αποστολή να χτυπήσει πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας, το οποίο συνόδευε εμπορικό του ρωσικού «σκιώδους στόλου». Μάλιστα ένα τέτοιο χτύπημα θα ήταν το πρώτο που θα συνέβαινε, σηματοδοτώντας σοβαρή κλιμάκωση και επέκταση του ιμπεριαλιστικού πολέμου χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα ρωσοουκρανικά σύνορα.

Φαίνεται μάλιστα ότι αυτή η εξήγηση έχει δοθεί επίσημα από τις ουκρανικές αρχές εδώ και μέρες σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς και τις διαρροές εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Άλλωστε, όλα τα κρίσιμα ερωτήματα που από την πρώτη στιγμή έθεσε το ΚΚΕ για το συγκεκριμένο περιστατικό η κυβέρνηση τα έχει αφήσει αναπάντητα.

Να σπάσει η σιωπή! Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό. Με τις πλάτες και των υπολοίπων κομμάτων του συστήματος, “νέων” και παλιών, που συμφωνούν με την πολιτική της εμπλοκής στους αμερικανοΝΑΤΟϊκους σχεδιασμούς, συγκαλύπτει τους τεράστιους κινδύνους που φέρνει αυτή η πολιτική για τη χώρα και τον λαό της! Αυτούς άλλωστε τους κινδύνους επιβεβαιώνει και το πρόσφατο περιστατικό με την έκρηξη ενός παρόμοιου drone στο λιμάνι της Κωστάντζας της Ρουμανίας.»