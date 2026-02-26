ΚΚΕ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιδίωξη της κυβέρνησης η πάση θυσία συγκάλυψη και προστασία του κομματικού μηχανισμού

«Η πρόταση εκ μέρους της ΝΔ για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής, εξυπηρετούσε αποκλειστικά και μόνο τη συνειδητή πολιτική απόφαση της ΝΔ, να αποφύγει πάση θυσία τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών των υπουργών της για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρουν στο πόρισμά τους οι βουλευτές του ΚΚΕ και μέλη της επιτροπής, Νίκος Καραθανασόπουλος και Διαμάντω Μανωλάκου. Οι βουλευτές του ΚΚΕ κατέθεσαν τη γνώμη τους σήμερα (26/02), μετά την απόρριψη του αιτήματός τους για παράταση των εργασιών της επιτροπής.

Επέκριναν μάλιστα την κυβέρνηση ότι κατέφυγε σε απαράδεκτες μεθοδεύσεις για να αποφύγει την ψηφοφορία στην πρόταση για τη συγκρότηση επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης ποινικών ευθυνών των υπουργών Βορίδη και Αυγενάκη: «Πρόκειται για μεθοδεύσεις που τελικά οδήγησαν και στην πλήρη ακυρότητα της διαδικασίας της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια, γεγονός που, όπως από την πρώτη στιγμή επεσήμανε το ΚΚΕ, επιτρέπει την επαναφορά στη συζήτηση του αιτήματος για τη συγκρότηση επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση των ευθυνών των ανωτέρω υπουργών».

Το ΚΚΕ προσθέτουν, «επιμένει στην αναγκαιότητα της πλήρους κατάργησης του άρθρου 86 του Συντάγματος και του νόμου περί ευθύνης Υπουργών, πρόταση που είχε ήδη καταθέσει και στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση και η οποία απορρίφθηκε τόσο από τη ΝΔ, όσο από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα υποκριτικά καταγγέλλουν τα αποτελέσματά της».

Κατά τους βουλευτές του ΚΚΕ, το «σκάνδαλο έχει ξεκάθαρα την υπογραφή της κυβέρνησης της ΝΔ, σ’ αυτή τη δυσώδη βιομηχανία συστηματικών παρανομιών και πελατειακών σχέσεων, με την οποία εξασφαλίζονταν πολιτικά και οικονομικά οφέλη (που δεν δικαιούνταν) υπέρ των κομματικών στελεχών της και άλλων, σε βάρος της πλειοψηφίας των βιοπαλαιστών αγροτών που στενάζει κάτω από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ, την πολιτική της κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Όπως έχει ξεκάθαρα και τη σφραγίδα της ΕΕ και της ΚΑΠ, που αποτέλεσε όχι μόνο το γόνιμο έδαφος αλλά ήταν και το ίδιο το λίπασμα για την οργιώδη βλάστηση αυτών των παρασιτικών φαινομένων».

Σημειώνουν επίσης ότι το έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύχθηκε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προέκυψε από τη σύμφυση, τη διαπλοκή που αναπτύχθηκε ανάμεσα στο αστικό κράτος και τις υπηρεσίες του (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΟΠΕΚΕΠΕ) με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις ιδιωτικές εταιρείες «τεχνικούς συμβούλους», την Τράπεζα Πειραιώς και τα ΚΥΔ, υπό τις ευλογίες της ΕΕ. Είναι χαρακτηριστική, προσθέτουν, η τοποθέτηση στην Εξεταστική Επιτροπή του νόμιμου εκπροσώπου της Cogniterra, ότι «θα μπορούσε από μόνος του ο ΟΠΕΚΕΠΕ να αναπτύξει τα πληροφοριακά συστήματα, χωρίς την αξιοποίηση εξωτερικών τεχνικών συμβούλων, αλλά εάν το έκανε αυτό, τότε εμείς (σ.σ. οι ιδιωτικές εταιρείες) τι θα κάναμε;»

Σύμφωνα με το πόρισμα των βουλευτών του ΚΚΕ, για τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη και Ελευθέριο Αυγενάκη προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι συμμετείχαν με αξιόποινο τρόπο στο αδίκημα της απιστίας με ενέργεια.

Τέλος, το ΚΚΕ απαιτεί από την κυβέρνηση να επιστρέψει τα κλεμμένα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ άμεσα στους αγρότες που παλεύουν να επιβιώσουν και να καλλιεργήσουν και στη συνέχεια να τα συμψηφίσει από τους επιτήδειους που λήστεψαν το σύστημα.