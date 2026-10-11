ΚΚΕ: Εξοργιστικό το παραμύθι περί «πυλώνα σταθερότητας» μετά την ατζέντα πολέμου της επίσκεψης Ρούμπιο

«Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό, ιδίως μετά την επίσκεψη με ατζέντα πολέμου του Ρούμπιο, ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί “πυλώνα σταθερότητας” σε μια περιοχή που οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι της έχουν βάλει μπουρλότο, για να προωθήσουν τα επικίνδυνα για τους λαούς γεωπολιτικά και ενεργειακά τους σχέδια με την ακόμα πιο βαθιά εμπλοκή της Ελλάδας» αναφέρει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του, για την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Εξοργιστική είναι και η προκλητική από την κυβέρνηση, στήριξη των βιομηχανικών και ενεργειακών ομίλων με πρόσθετες επιδοτήσεις και ρήτρες διαφυγής, όταν οι εργαζόμενοι και οι άνθρωποι του μόχθου, όπως οι αλιείς, θα συνεχίζουν να στενάζουν από την άδικη φορολογία, αυξημένη μάλιστα κατά 2,1 δισ. σύμφωνα με τον νέο προϋπολογισμό» προσθέτει το σχόλιο του κόμματος και καταλήγει:

«Απάντηση στα παραμύθια της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων που στηρίζουν την ίδια πολιτική, αποτελούν οι απεργιακές κινητοποιήσεις που προετοιμάζουν τα εργατικά σωματεία για να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά “καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους”».