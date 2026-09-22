ΚΚΕ: Εντείνει το κλίμα αυταρχισμού η κυβέρνηση, τιμώρησε τον καταδρομέα που συμμετείχε στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ

Για εντεινόμενο κλίμα αυταρχισμού που θέλει να περάσει στο προσωπικό των Μονάδων από πλευράς της κυβέρνησης η οποία προχώρησε στην τιμωρία καταδρομέα από τη Νάουσα κάνει λόγο το ΚΚΕ σε ερώτησή του προς τον υπουργός Άμυνας σχετικά με την τιμωρία του καταδρομέα που συμμετείχε και μίλησε στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για τους δύο πιλότους του Phantom που έπεσε στη Τανάγρα και ζητώντας την κατάργηση των νατοϊκών βάσεων σε Θεσσαλονίκη και Ελλάδα.

«Οι φαντάροι, παιδιά του λαού, έχουν κάθε δικαίωμα να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον πόλεμο, να συζητούν με τους υπόλοιπους φαντάρους για το ρόλο των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, του Ισραήλ, των άλλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων όπως της Ρωσίας και Κίνας. Επίσης δεν μπορούν να μείνουν αμέτοχοι από τις λαϊκές διεκδικήσεις και κινητοποιήσεις. Τα πολιτικά δικαιώματά τους είναι συνταγματικό δικαίωμά τους και τα διατηρούν στο ακέραιο και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στην ερώτησή του.

Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα δικαίωμα να επιβάλλει ποινές, επισημαίνει το κόμμα. «Απαιτούμε να ανακληθούν άμεσα. Το κλίμα εκφοβισμού και αυταρχισμού που θέλει να περάσει στα στρατόπεδα θα ακυρωθεί από τους ίδιους τους φαντάρους στην πράξη. Οι φωνές των φαντάρων θα δυναμώσουν και καμιά ποινή δεν μπορεί να κάμψει τις αγωνιστικές τους διαθέσεις».

Και καταλήγει πως «ερωτάται ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να:

– Σταματήσει το κλίμα εκφοβισμού, σιγής νεκροταφείου και αυταρχισμού που θέλει στα στρατόπεδα.

– Να παρθεί πίσω η ποινή που επιβλήθηκε στον καταδρομέα από τη Νάουσα».

Αναλυτικά η ερώτηση του ΚΚΕ:

Στις 5 Σεπτέμβρη 2026 δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, βιοπαλαιστές αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι, νέοι και νέες, φοιτητές και συνταξιούχοι, από κάθε γωνιά της χώρας, πλημμύρισαν τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, συμμετέχοντας στο συγκλονιστικό πανελλαδικό παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, που διοργανώθηκε από εργατικά σωματεία και μαζικούς φορείς

Σε αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση θεώρησαν υποχρέωσή τους και καθήκον να συμμετέχουν και φαντάροι. Η κυβέρνηση εντείνοντας το κλίμα αυταρχισμού που θέλει να περάσει στο προσωπικό των Μονάδων, προχώρησε στην τιμωρία καταδρομέα από τη Νάουσα.

Οι φαντάροι, που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο, ένωσαν τη φωνή τους και διαμαρτυρήθηκαν μαζί με όλο το λαό για την εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, για την αποστολή στρατευμάτων, πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών εκτός συνόρων.

Απαιτούν από την κυβέρνηση να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου και να αποδεσμευτεί η χώρα μας από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Επίσης θεώρησαν υποχρέωσή τους να διαμαρτυρηθούν για την ακρίβεια και το κόστος ζωής που διαρκώς διογκώνεται. Οι φαντάροι και οι οικογένειές τους πλήττονται από το κύμα ακρίβειας, αφού είναι αναγκασμένοι να αγοράζουν ακόμα και πόσιμο νερό στις Μονάδες και να βάζουν το χέρι βαθιά στην τσέπη για την αγορά ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ένδυσης.

Οι φαντάροι, παιδιά του λαού, έχουν κάθε δικαίωμα να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον πόλεμο, να συζητούν με τους υπόλοιπους φαντάρους για το ρόλο των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, του Ισραήλ, των άλλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων όπως της Ρωσίας και Κίνας. Επίσης δεν μπορούν να μείνουν αμέτοχοι από τις λαϊκές διεκδικήσεις και κινητοποιήσεις. Τα πολιτικά δικαιώματά τους είναι συνταγματικό δικαίωμά τους και τα διατηρούν στο ακέραιο και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας.

Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα δικαίωμα να επιβάλλει ποινές. Απαιτούμε να ανακληθούν άμεσα. Το κλίμα εκφοβισμού και αυταρχισμού που θέλει να περάσει στα στρατόπεδα θα ακυρωθεί από τους ίδιους τους φαντάρους στην πράξη. Οι φωνές των φαντάρων θα δυναμώσουν και καμιά ποινή δεν μπορεί να κάμψει τις αγωνιστικές τους διαθέσεις.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να:

– Σταματήσει το κλίμα εκφοβισμού, σιγής νεκροταφείου και αυταρχισμού που θέλει στα στρατόπεδα.

– Να παρθεί πίσω η ποινή που επιβλήθηκε στον καταδρομέα από τη Νάουσα.

Οι Βουλευτές

Παπαναστάσης Νίκος

Παφίλης Θανάσης

Δελής Γιάννης

Στολτίδης Λεωνίδας