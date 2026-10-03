ΚΚΕ: «Ανεπιθύμητος» ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο

Κατά της επικείμενης επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μ. Ρούμπιο στην Ελλάδα «στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου με τις ΗΠΑ, που με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων βαθαίνει τη συμμετοχή της Ελλάδας στους αμερικανοNATOϊκούς σχεδιασμούς και πολέμου», στρέφεται το ΚΚΕ, καθώς, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «αποτελεί επικίνδυνη εξέλιξη για το λαό μας, ιδιαίτερα αυτές τις κρίσιμες ώρες που η Μέση Ανατολή φλέγεται, η σύγκρουση στην Ουκρανία κλιμακώνεται και τα πολεμικά μέτωπα τείνουν να ενοποιηθούν.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ «έρχεται για να συμφωνήσει, με την κυβέρνηση της ΝΔ και τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα και των άλλων κομμάτων, την ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, την αναβάθμιση της συμφωνίας για τις βάσεις με στόχο τη μονιμοποίηση τους, την ώρα που αυτές αποτελούν ήδη ορμητήρια πολέμου και στόχο αντιποίνων, όπως προειδοποιούν η Ρωσία και το Ιράν.

Έρχεται για να αποσπάσει νέες μεγαλύτερες δεσμεύσεις από την ελληνική κυβέρνηση για τη συμμετοχή της χώρας στα ενεργειακά σχέδια των ΗΠΑ με τον “Κάθετο Διάδρομο” στα Βαλκάνια και τη μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο, σχέδια που σε καμιά περίπτωση δεν εξασφαλίζουν φτηνή ενέργεια για το λαό, αντίθετα τον μπλέκουν ακόμα περισσότερο στους ανταγωνισμούς που οξύνονται στην περιοχή μας.

Απέναντι σε αυτή την επικίνδυνη εξέλιξη, που σηματοδοτεί η επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα, δε χωρά κανένας εφησυχασμός. Τώρα πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας του λαού ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ, να σταματήσει η χώρα μας να γίνεται θύτης κατά άλλων λαών και στόχος αντιποίνων!

Ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ Μ. Ρούμπιο είναι ανεπιθύμητος!

Το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους, το λαό και την νεολαία να δώσουν μαχητική απάντηση με τη μαζική συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις των εργατικών σωματείων και του φιλειρηνικού κινήματος ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπιο. Να βροντοφωνάξουν: Έξω οι φονιάδες! Έξω οι βάσεις τους! Απεμπλοκή της Ελλάδας τώρα από τους Πολέμους! Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους! Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τα κόμματα της πολεμικής εμπλοκής!», καταλήγει η ανακοίνωση.