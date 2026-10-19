Κιβωτός του Κόσμου: Αθώοι ο πατέρας Αντώνιος και δύο ακόμη κατηγορούμενοι

Αθώους για το σύνολο των πράξεων που τους αποδίδονταν έκρινε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ιωαννίνων τον ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου», πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου, την πρώην διευθύντρια της δομής των Ιωαννίνων, Ανδριανή Θεοδωρακοπούλου, και τον παιδαγωγό Πασχάλη Σκορδά, σύμφωνα με το epirusgate.

Όπως αναφέρουν οι συνήγοροι υπεράσπισης η αθωωτική απόφαση εκδόθηκε έπειτα από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία και ήταν σύμφωνη με την εισαγγελική πρόταση, καθώς οι αποδιδόμενες πράξεις δεν αποδείχθηκαν.

Η Ανδριανή Θεοδωρακοπούλου, η οποία είχε διατελέσει διευθύντρια της δομής της «Κιβωτού του Κόσμου» στα Ιωάννινα, αντιμετώπιζε κατηγορίες για σωματική βλάβη ανηλίκων με μεθοδευμένη πρόκληση ψυχικού πόνου, καθώς και για παράνομη κατακράτηση και βία.

Ο παιδαγωγός Πασχάλης Σκορδάς κατηγορούνταν για σωματική βλάβη ανηλίκων, ενώ στον πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου αποδιδόταν ηθική αυτουργία στις συγκεκριμένες πράξεις.

Το δικαστήριο, σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, έκρινε αθώους και τους τρεις κατηγορουμένους, μετά την ολοκλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι Δημήτριος Δήμος, Χριστίνα Μάστορα και Γεώργιος Γεωργίου αναφέρονται στη διάρκεια και την έκταση της δικαστικής διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση βασίστηκε στην αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων.

«Ο λόγος, ανήκει πλέον στη Δικαιοσύνη, η οποία έκρινε με βάση τα αποδεικτικά μέσα και όχι τις εντυπώσεις», επισημαίνουν.

Οι συνήγοροι αναφέρονται επίσης στο έργο που ανέπτυξε ο πατέρας Αντώνιος μέσω της «Κιβωτού του Κόσμου» από το 1998, επισημαίνοντας ότι η οργάνωση παρείχε στέγη, φροντίδα και εκπαίδευση σε χιλιάδες παιδιά και υπενθυμίζουν ότι ο ιδρυτής της οργάνωσης είχε τιμηθεί για τη δράση του από την Ακαδημία Αθηνών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι το τεκμήριο αθωότητας δεν έγινε σεβαστό, με αποτέλεσμα οι κατηγορούμενοι να παρουσιαστούν σε μέρος της δημόσιας συζήτησης ως ένοχοι πριν από την ολοκλήρωση της δικαστικής κρίσης. «Το τεκμήριο αθωότητας καταπατήθηκε ωμά. Οι εντολείς μας αντιμετωπίστηκαν δημόσια ως ένοχοι πριν δικαστούν, και η τιμή τους εκτέθηκε χωρίς καμία επιφύλαξη», αναφέρουν.

Οι τρεις δικηγόροι υπενθυμίζουν την εκτενή δημοσιότητα που είχε λάβει η ποινική δίωξη του 2022, καθώς και μεταγενέστερες δικαστικές εξελίξεις, μεταξύ των οποίων και καταδικαστική απόφαση του Εφετείου Αθηνών που, όπως αναφέρουν, εκδόθηκε ερήμην. «Αναμένουμε να καλύψουν με τον ίδιο τρόπο και την ίδια έκταση και την αθώωσή τους», σημειώνουν απευθυνόμενοι στα μέσα ενημέρωσης.

Η αθωωτική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων αφορά τις συγκεκριμένες κατηγορίες που εξετάστηκαν στη δίκη των Ιωαννίνων και δεν ταυτίζεται με άλλες δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονται με την «Κιβωτό του Κόσμου».

«Η μεγαλύτερη ικανοποίηση είναι ότι δικαιώνεται το έργο της Κιβωτού»

Ο πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου, μετά την ανακοίνωση της αθωωτικής απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων, τόνισε ότι η μεγαλύτερη ικανοποίησή του δεν αφορά μόνο την προσωπική του δικαίωση, αλλά και το έργο της οργάνωσης.

Ο ίδιος ευχαρίστησε τη Δικαιοσύνη και αναφέρθηκε στη συμπαράσταση που, όπως είπε, δέχθηκε από πολίτες όλα τα προηγούμενα χρόνια. «Η Δικαιοσύνη με έκρινε αθώο», δήλωσε αρχικά ο πατέρας Αντώνιος, εκφράζοντας την ανακούφισή του για την έκβαση της υπόθεσης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο έργο της οργάνωσης και στους ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτό. «Μετά από τόσο καιρό, αθωωθήκαμε, αλλά αυτό που με απασχολεί εμένα περισσότερο είναι ότι το έργο της Κιβωτού του Κόσμου αποδεικνύεται ότι είναι ακηλίδωτο και ότι προσέφερε στην κοινωνία τα πάντα», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, η απόφαση αποτελεί δικαίωση και για τους χιλιάδες ανθρώπους που στήριξαν την οργάνωση, προσφέροντας εθελοντικά ή με άλλους τρόπους στο έργο της. «Αυτό είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για μένα, ότι σήμερα δικαιώνεται το μεγάλο έργο της Κιβωτού», σημείωσε.

Ο πατέρας Αντώνιος στάθηκε ιδιαίτερα στη συμπαράσταση που, σύμφωνα με τον ίδιο, εισέπραξε παρά τη μεγάλη δημοσιότητα που είχε λάβει η υπόθεση. «Επειδή εγώ κυκλοφορώ, ξέρετε, έξω στον κόσμο, δεν συνάντησα έναν άνθρωπο που να μου πει κάτι κακό. Με αγκάλιαζαν, μου έδιναν κουράγιο», δήλωσε.

Συνήγοροι: «Οι κατηγορίες κατέρρευσαν στο δικαστήριο»

Ο συνήγορος υπεράσπισης Δημήτρης Δήμος αναφέρθηκε στην αποδεικτική διαδικασία που προηγήθηκε της απόφασης, επισημαίνοντας ότι εξετάστηκαν σοβαρές κατηγορίες για σωματικές βλάβες, παράνομη κατακράτηση, παράνομη βία και απειλές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πολύμηνη εξέταση της υπόθεσης δεν οδήγησε στην απόδειξη των αποδιδόμενων πράξεων. «Όλα αυτά μετά από μια εξονυχιστική πράγματι διαδικασία που ακολούθησε το δικαστήριο κατέρρευσαν με την απόφαση του Δικαστηρίου», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο σκεπτικό της αθώωσης, όπως το περιέγραψε ο ίδιος. «Σημαντικό είναι ότι δεν αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών, δεν απεδείχθη καμία κατηγορία», υπογράμμισε.

Ο Δημήτρης Δήμος χαρακτήρισε την απόφαση σημαντική για την αποκατάσταση της εικόνας του πατέρα Αντωνίου και του έργου που είχε αναπτυχθεί στην Πωγωνιανή, την Κόνιτσα και τα Ιωάννινα.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην πορεία της οργάνωσης υπό τη νέα διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της δίκης εξετάστηκε και η λειτουργία των δομών πριν και μετά τις διοικητικές αλλαγές. «Τότε ήταν ένα στολίδι που ήταν καταφύγιο για όλα τα παιδιά που είχαν προβλήματα και πήγαιναν στη δομή για ένα καλύτερο αύριο», σημείωσε.

Η συνήγορος υπεράσπισης Χριστίνα Μάστορα χαρακτήρισε την απόφαση ουσιαστική δικαίωση του πατέρα Αντωνίου και των συγκατηγορουμένων του. «Η σημερινή αθωωτική απόφαση συνιστά μια ουσιαστική δικαίωση του πατρός Αντωνίου και των παιδαγωγών που έδωσαν όλη τους τη ζωή για αυτά τα παιδιά που βρέθηκαν ως τρόφιμοι της Κιβωτού», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, κατά την εκτίμησή της, το δικαστήριο εξέτασε την ουσία των κατηγοριών και έκρινε ότι δεν αποδείχθηκε η τέλεση των συγκεκριμένων αξιόποινων πράξεων. Η κ. Μάστορα υπογράμμισε ότι τόσο η εισαγγελική πρόταση όσο και η δικαστική απόφαση ήταν απαλλακτικές, επισημαίνοντας την ανάγκη σεβασμού του τεκμηρίου αθωότητας. «Κάθε άνθρωπος δικαιούται να κριθεί δίκαια και με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που υπάρχουν σε κάθε δικογραφία και όχι μέσω δημοσιευμάτων και των εντυπώσεων που προκαλούνται από αυτά», υπογράμμισε.

Στη δημόσια αντιμετώπιση των κατηγορουμένων κατά τα προηγούμενα χρόνια επικεντρώθηκε ο συνήγορος υπεράσπισης Γιώργος Γεωργίου. Όπως ανέφερε, ο πατέρας Αντώνιος και οι συγκατηγορούμενοί του αθωώθηκαν ομόφωνα, ύστερα από εξαντλητική διερεύνηση της υπόθεσης. «Θέλω να τονίσω ότι επί τέσσερα χρόνια αντιμετωπίστηκαν ως ένοχοι πριν καν δικαστούν», δήλωσε. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η δικαστική απόφαση αποκαθιστά την τιμή των κατηγορουμένων και την αλήθεια σχετικά με τις συγκεκριμένες καταγγελίες που εξετάστηκαν.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τα μέσα ενημέρωσης να δώσουν στην αθωωτική απόφαση ανάλογη δημοσιότητα με εκείνη που είχε λάβει η ποινική δίωξη. «Αναμένουμε όσο δυνατά ακούστηκε η κατηγορία, αντιστοίχως να ακουστεί και η ομόφωνη αθώωσή του», ανέφερε.