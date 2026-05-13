Κινεζικό supertanker φέρεται να διασχίζει τα Στενά του Ορμούζ

Κινεζικό υπερδεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το Yuan Hua Hu, φαίνεται να εξέρχεται από την περιοχή του Κόλπου, πραγματοποιώντας μια σπάνια διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσιεύματα και στοιχεία από συστήματα παρακολούθησης πλοίων.

Τα δεδομένα ναυσιπλοΐας δείχνουν ότι το supertanker κινούνταν το πρωί της Τετάρτης μέσα από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο.

Σύμφωνα με τις αναφορές, το πλοίο πέρασε κοντά από το ιρανικό νησί Λαρκ, στην ανατολική πλευρά των Στενών, κατευθυνόμενο νότια και απομακρυνόμενο από το Ορμούζ.