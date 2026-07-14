Κίνδυνος να μείνουν χωρίς μεταφορά 16.500 μαθητές στη Θεσσαλονίκη – Έκκληση ΠΕΔ και Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης για άμεση παρέμβαση της Πολιτείας

Τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο να μείνουν χωρίς σχολική μεταφορά περίπου 16.500 μαθητές από τον προσεχή Σεπτέμβριο κρούουν η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, μετά και τον δεύτερο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, που κηρύχθηκε άγονος.

Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δήμαρχοι ενημερώθηκαν από τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, για το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί. «Χθες ανοίξαμε τους φακέλους και για δεύτερη φορά ο τριετής διαγωνισμός για τη μεταφορά μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης απέβη άγονος. Πλέον ο κίνδυνος να μείνουν χωρίς μεταφορά 16.500 μαθητές τον Σεπτέμβριο είναι μπροστά μας», προειδοποίησε ο κ. Γιουτίκας. Όπως εξήγησε, οι λεωφορειούχοι δεν συμμετέχουν στον διαγωνισμό, καθώς θεωρούν ότι οι ισχύουσες αποζημιώσεις δεν καλύπτουν το κόστος εκτέλεσης των δρομολογίων. Ο αντιπεριφερειάρχης γνωστοποίησε ότι η Περιφέρεια έχει ήδη προτείνει προς τα συναρμόδια υπουργεία την αύξηση της αποζημίωσης για το ελάχιστο δρομολόγιο, εκτιμώντας ότι μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να καταστήσει ελκυστικό τον διαγωνισμό. «Και οι δύο πλευρές έχουν τα επιχειρήματά τους. Το γεγονός, όμως, είναι ότι με αυτές τις τιμές οι λεωφορειούχοι δεν κατέρχονται στον διαγωνισμό και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην έχουμε μεταφορά μαθητών στον νομό Θεσσαλονίκης», υπογράμμισε.

Αίτημα για αναπροσαρμογή των τιμών

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα αφορά χιλιάδες οικογένειες που στηρίζουν τον καθημερινό τους προγραμματισμό στη σχολική μεταφορά.

«Μέσα Ιουλίου δεν υπάρχει ανάδοχος, ενώ τα σχολεία ανοίγουν τον Σεπτέμβριο. Το αίτημα όλων των δημάρχων προς την Πολιτεία είναι άμεσο και πιεστικό: να δοθεί λύση τώρα», ανέφερε. Ο κ. Καϊτεζίδης εκτίμησε ότι η απαιτούμενη αναπροσαρμογή δεν ξεπερνά συνολικά το 1,5 εκατ. ευρώ και κάλεσε τα αρμόδια υπουργεία να εξασφαλίσουν τους αναγκαίους πόρους, τονίζοντας ότι το κόστος είναι μικρό μπροστά στις συνέπειες που θα προκαλούσε η αδυναμία μεταφοράς των μαθητών. «Δεν θέλω να το σκεφτώ τι θα γίνει τον Σεπτέμβριο. Θα υπάρξει τεράστια κοινωνική αναστάτωση και ανατροπή του οικογενειακού προγραμματισμού χιλιάδων οικογενειών», είπε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας την ευθύνη για την επίλυση του προβλήματος στην Πολιτεία και ζητώντας την άμεση αναπροσαρμογή των τιμών, ώστε να επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός με προοπτική να υπάρξει ανάδοχος.

Συνάντηση με τον Γκιουλέκα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, πρότεινε να ζητηθεί άμεσα συνάντηση με τον υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας – Θράκης Κώστα Γκιουλέκα, ώστε να αναζητηθεί λύση πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Από πλευράς ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας στη συνάντηση θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του οργάνου Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και οι δήμαρχοι Νεάπολης – Συκεών Σίμος Δανιηλίδης και Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος.