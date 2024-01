Κίνα: Τουλάχιστον 39 νεκροί από πυρκαγιά στην επαρχία Τζιανγκσί (vid)

Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν σήμερα (24/01) τη ζωή τους στην κεντρική Κίνα έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατάστημα στην επαρχία Τζιανγκσί, ενώ εννέα ακόμα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης.

«Έως τώρα, το δυστύχημα προκάλεσε τον θάνατο 39 ανθρώπων και τον τραυματισμό εννέα. Άλλοι παραμένουν εγκλωβισμένοι», ανέφερε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, λίγο μετά τις 20.00 (τοπική ώρα, 14.00 ώρα Ελλάδας).

#Jiangxi #China🇨🇳- At least 25 people killed and multiple others injured in fire burning from underground basement at store in #Yushui District of #Xinyu; CPC District Committee officials said pic.twitter.com/SVOdtDadq2

