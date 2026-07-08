Κίνα: Σπάνιο ντοκουμέντο – Άγρια λεοπάρδαλη του χιονιού καταγράφηκε με καθαρή εικόνα

Για πρώτη φορά καταγράφηκαν καθαρές εικόνες άγριας λεοπάρδαλης του χιονιού σε δύο ορεινές περιοχές της Κίνας, μια σημαντική εξέλιξη για την παρακολούθηση και τη μελέτη του σπάνιου αιλουροειδούς.

Στην κομητεία Λουντάι, στην Αυτόνομη Περιοχή των Ουιγούρων της Σιντζιάνγκ, δασοφύλακες εντόπισαν και κατέγραψαν στις 7 Ιουλίου το ζώο κατά τη διάρκεια περιπολίας στην ορεινή περιοχή του δήμου Κουνμπάκε. Πρόκειται για την πρώτη επιβεβαιωμένη καταγραφή ζωντανής λεοπάρδαλης του χιονιού στην περιοχή.

Αντίστοιχα, στην κωμόπολη Ντονγκλάνγκ της Αυτόνομης Θιβετιανής Κομητείας Μούλι, στην επαρχία Σιτσουάν, κάμερα υπερύθρων κατέγραψε πρόσφατα το σπάνιο αιλουροειδές. Η καταγραφή αυτή αποτελεί την πρώτη επιβεβαιωμένη απόδειξη της παρουσίας του είδους στην περιοχή και προσθέτει πολύτιμα στοιχεία για την παρακολούθηση της τοπικής βιοποικιλότητας.

Η λεοπάρδαλη του χιονιού είναι ένα από τα πιο σπάνια και δυσπρόσιτα μεγάλα αιλουροειδή του κόσμου. Στην Κίνα προστατεύεται ως είδος πρώτης κατηγορίας, ενώ διεθνώς κατατάσσεται στα ευάλωτα είδη. Ζει σε βραχώδεις ορεινές περιοχές, κοντά στη ζώνη των μόνιμων χιονιών, σε αλπικά λιβάδια και ψυχρές ερήμους, σε υψόμετρα από 3.000 έως 5.000 μέτρα.