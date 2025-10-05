Κίνα: Προσπάθειες διάσωσης 1.000 ατόμων που εγκλωβίστηκαν στο Έβερεστ, εν μέσω χιονοθύελλας

Οι αρχές της Κίνας πραγματοποιούν την Κυριακή προσπάθειες διάσωσης για περίπου 1.000 άτομα που εγκλωβίστηκαν εν μέσω χιονοθύελλας στους καταυλισμούς στην ανατολική πλαγιά του Έβερεστ στο Θιβέτ.

Εκατοντάδες ντόπιοι χωρικοί και ομάδες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση του χιονιού που εμποδίζει την πρόσβαση στην περιοχή, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 4.900 μέτρων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Jimu News.

Ορισμένοι τουρίστες που βρίσκονταν στο βουνό έχουν ήδη μεταφερθεί κάτω από το βουνό.

Η χιονόπτωση ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββάτου, σύμφωνα με ανακοινώσεις στους επίσημους λογαριασμούς WeChat της τοπικής Τουριστικής Εταιρείας της κομητείας Τίνγκρι, η οποία ανέφερε ότι η πώληση εισιτηρίων και η είσοδος στην περιοχή του Έβερεστ ανεστάλησαν από το βράδυ του Σαββάτου.

Ακριβώς πέρα από τα σύνορα, στο Νεπάλ, τουλάχιστον 60 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από τις ισχυρές βροχές και τις πλημμύρες που σημειώθηκαν από την Παρασκευή.