Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Στρατηγικός κόμβος των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ η Αλεξανδρούπολη

Την πρώτη της επίσημη επίσκεψη στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποίησε την Τρίτη 26 Μαΐου η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Παρότι η παρουσία της στην ακριτική πόλη είχε σύντομη διάρκεια, το πολιτικό και στρατηγικό της αποτύπωμα ήταν ιδιαίτερα ισχυρό, επαναφέροντας στο προσκήνιο τον κομβικό ρόλο της Αλεξανδρούπολης στον σχεδιασμό των Ηνωμένων Πολιτειών, της Συμμαχίας και της ευρύτερης περιφερειακής ασφάλειας.

Γκίλφοϊλ: «Η περιοχή αυτή υπήρξε διαχρονικά ένας ζωτικής σημασίας στρατηγικός κόμβος για τις ΗΠΑ»

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης, Pameevro, η κ. Γκίλφοϊλ ανέδειξε τη βαρύνουσα σημασία της περιοχής για τις αμερικανοελληνικές σχέσεις, υπογραμμίζοντας τον στρατηγικό χαρακτήρα της Αλεξανδρούπολης για την Ουάσιγκτον.

«Αυτή η περιοχή αποτελούσε πάντα έναν τόσο ζωτικό και στρατηγικό κόμβο για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ανυπομονούσα πάρα πολύ για αυτό το ταξίδι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Αμερικανίδα πρέσβης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη στρατιωτική συνεργασία, την ενέργεια και την εφοδιαστική αλυσίδα, συνδέοντας ευθέως την Αλεξανδρούπολη με τον ευρύτερο επιχειρησιακό και γεωστρατηγικό σχεδιασμό των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή.

«Όχι μόνο είναι επιτακτικής σημασίας όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, αλλά και για τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας, της στρατιωτικής συνεργασίας και της ενέργειας. Επομένως, προσβλέπουμε στην επέκταση αυτής της προσπάθειας», σημείωσε.

Σαφές μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αλεξανδρούπολη, η κ. Γκίλφοϊλ πραγματοποίησε συναντήσεις με τοπικούς και θεσμικούς παράγοντες, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα ουσιαστική συζήτηση γύρω από τις εξελίξεις στην περιοχή και τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας.

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις της, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει τον ρόλο και τη συμβολή της χώρας στη σταθερότητα της Συμμαχίας.

«Ήθελα απλώς να έρθω για να δείξω τον σεβασμό μου, το ενδιαφέρον μου και την εκτίμησή μου για όλα όσα έχει κάνει η Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και να επαναλάβω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι πάντα ένας ακλόνητος σύμμαχος της Ελληνικής Δημοκρατίας», ανέφερε.