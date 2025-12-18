Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Οι καλεσμένοι στη δεξίωση που παρέθεσε στην πρεσβευτική κατοικία

Δεξίωση στην αμερικανική πρεσβευτική κατοικία παρέθεσε το βράδυ της Τετάρτης 17/12/2025 η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υποδεχόμενη καλεσμένους από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους στη δεξίωση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρέθηκαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, εφοπλιστές με διεθνή δραστηριότητα και γνωστά πρόσωπα της showbiz και των media.

Από τον επιχειρηματικό κόσμο, παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων οι Αλέξανδρος Εξάρχου, Μαριάννα Λάτση, Δημήτρης Κοπελούζος, Γιώργος Περιστέρης, Γιώργος Αγγελόπουλος, Κρίστιαν Χατζημηνάς, Νίκος Τσάκος και Ευάγγελος Πιστιόλης. Στη δεξίωση ήταν καλεσμένος και ο προκάτοχος της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο τέως πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζορτζ Τσούνης.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησαν μεταξύ άλλων οι υπουργοί Τάκης Θεοδωρικάκος, Σταύρος Παπασταύρου, Βασίλης Κικίλιας με την σύζυγό του Τζένη Μπαλατσινού, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Θάνος Πλεύρης και η Σοφία Ζαχαράκη.

Παρόντες ήταν επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καθώς και οι υφυπουργοί Σέβη Βολουδάκη, Γιάννης Λοβέρδος, Χάρης Θεοχάρης, Κώστας Καραγκούνης και Μάριος Θεμιστοκλέους.