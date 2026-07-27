Κιλκίς: Τρεις τραυματίες, οι δύο αστυνομικοί σε επεισοδιακή καταδίωξη υπόθεσης απάτης

Πριν προλάβουν να παραλάβουν λίρες και κοσμήματα από ανυποψίαστο πολίτη, αστυνομικοί στο Κιλκίς πέρασαν χειροπέδες σε έναν από τους δύο φερόμενους δράστες υπόθεσης απόπειρας απάτης. Η επιχείρηση εξελίχθηκε σε επεισοδιακή καταδίωξη, καθώς ο συνεργός του διέφυγε με όχημα, τραυματίζοντας δύο αστυνομικούς και τον παθόντα, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει και περιπολικό.

Επεισοδιακή κατάληξη είχε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε χωριό του Κιλκίς, όταν οργανώθηκε επιχείρηση για τη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε απόπειρα τηλεφωνικής απάτης σε βάρος 50χρονου κατοίκου.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Σεβαστό Κιλκίς, ένα μικρό χωριό περίπου 60 κατοίκων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον 50χρονο, ισχυριζόμενοι ότι οφείλει χρήματα στην ΑΑΔΕ. Του ζήτησαν να αφήσει έξω από το σπίτι του κοσμήματα και τιμαλφή, προκειμένου δήθεν να τα παραλάβουν για την τακτοποίηση της οφειλής.

Ο 50χρονος αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη και ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία. Αστυνομικοί έστησαν ενέδρα έξω από την κατοικία του, περιμένοντας την άφιξη των υπόπτων.

Όταν οι δύο άνδρες εμφανίστηκαν, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τους ακινητοποιήσουν. Ακολούθησε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός του οχήματος φέρεται να παρέσυρε και να τραυμάτισε δύο αστυνομικούς, ενώ από την αναστάτωση τραυματίστηκε και ο 50χρονος.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον έναν από τους δύο υπόπτους, ενώ ο δεύτερος διέφυγε και αναζητείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομο που κατάγεται από την περιοχή του Τυρνάβου.