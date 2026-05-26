Κιλκίς: Τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης- Της απέσπασαν 3.500 ευρώ

Εξιχνιάστηκε, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας, που έγινε στις 13 Μαΐου 2026 σε περιοχή του Κιλκίς.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο γυναικών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, συνεργός τους τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της ηλικιωμένης και προσποιούμενος τον γιατρό, ισχυρίστηκε ότι η κόρη της έχει τραυματιστεί.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 3.500 ευρώ, το οποίο παρέλαβε η μία από τις προαναφερόμενες γυναίκες και στη συνέχεια διέφυγε με όχημα που την ανέμενε η δεύτερη ημεδαπή γυναίκα. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:

«Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και στην περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας».