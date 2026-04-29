Κιλκίς: Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα για περιβαλλοντική ρύπανση

Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω τέσσερα άτομα, που προέβαιναν σε περιβαλλοντική ρύπανση σε περιοχή του Νομού Κιλκίς.

Πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας 68, 39, 51 και 74 ετών, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος οκτώ ακόμα ατόμων, σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, τρεις εκ των συλληφθέντων εντοπίσθηκαν πρωινές ώρες της Τρίτης (28/4) σε παλαιό λατομείο του Νομού Κιλκίς, να προβαίνουν, ως οδηγοί φορτηγών οχημάτων, σε απορρίψεις στερεών, βιομηχανικών και ανεπεξέργαστων πλαστικών αποβλήτων, στον εν λόγω χώρο.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι στο λατομείο υπήρχαν κοιλότητες, εντός των οποίων υπήρχε μεγάλος όγκος από τα προαναφερόμενα απόβλητα, των οποίων η διάστρωση και επιχωμάτωση πραγματοποιούνταν από φορτωτή με χειριστή τον 74χρονο.

Επιπρόσθετα, από την μελέτη των παραστατικών μεταφοράς των οχημάτων διαπιστώθηκε η αναγραφή ψευδούς μεταφερόμενου φορτίου, ενώ προέκυψε ότι η απόρριψη των ανωτέρω υλικών λαμβάνει χώρα συστηματικά τα τελευταία τέσσερα χρόνια περίπου.

Στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε η συμμετοχή στην περιβαλλοντική ρύπανση τριών διευθυνόντων συμβούλων εταιρειών υπό την εντολή των οποίων ενεργούσαν οι συλληφθέντες, τριών νόμιμων εκπροσώπων εταιρειών, των οποίων τα απόβλητα μετέφεραν οι οδηγοί με τα φορτηγά και δύο διευθυνόντων της εταιρείας που διαχειρίζονταν το λατομείο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΠΗΓΗ: ΓΑΔΘ