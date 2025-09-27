Κιλκίς: Συνελήφθη διακινητής που μετέφερε πέντε αλλοδαπούς

Συνελήφθη σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Παιονίας, ένας αλλοδαπός άνδρας για μη νόμιμη μεταφορά αλλοδαπών.

Ειδικότερα, εντοπίστηκε σε περιοχή του Κιλκίς να οδηγεί όχημα στο οποίο είχε επιβιβάσει τέσσερις αλλοδαπούς άνδρες και μία αλλοδαπή γυναίκα, με σκοπό τη μη νόμιμη μεταφορά τους προς το εσωτερικό της χώρας, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Ο ανωτέρω αρχικά αναπτύσσοντας ταχύτητα, δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών, ενώ στη συνέχεια, στην προσπάθειά του να διαφύγει, το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ακινητοποιήθηκε.

Το όχημα που οδηγούσε κατασχέθηκε. Επίσης από την κατοχή του κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 15 ευρώ και 1 κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.