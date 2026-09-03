Κιλκίς: Σε κοινωνικές δομές και βιομηχανικές μονάδες η Δ. Μιχαηλίδου και ο Χ. Θεοχάρης

Διπλή κυβερνητική επίσκεψη, με οικονομικό, επιχειρηματικό και κοινωνικό ενδιαφέρον στο Κιλκίς, με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, και τον υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, να επισκέπτονται βιομηχανικές μονάδες και κοινωνικές δομές της περιοχής.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου επισκέφθηκε το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Ατόμων με Αναπηρία στο Κιλκίς, ένα Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας που λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια. Η υπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους, συνομίλησε με τους ωφελούμενους, αλλά και με τους εργαζόμενους, μεταξύ των οποίων φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και γυμναστές.

Σε δηλώσεις της αναφέρθηκε στις δράσεις του υπουργείου στην περιοχή, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι 200 οικογένειες στο Κιλκίς έχουν βρει σπίτι μέσω των στεγαστικών προγραμμάτων, 15 άτομα με αναπηρία διαθέτουν προσωπικό βοηθό, ενώ 2.000 παιδιά έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα σχολικών γευμάτων.

Παράλληλα, πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησε την λειτουργία το νέο Γηροκομείο Κιλκίς, το οποίο αυτή τη στιγμή φιλοξενεί 40 ηλικιωμένους.

Η περιοδεία της κ. Μιχαηλίδου περιλαμβάνει και επίσκεψη στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία «Βηματίζοντας» του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία.