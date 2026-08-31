Κιλκίς: Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εγκαινιάζει έργα φωτισμού στον αρχαιολογικό χώρο Ευρωπού

Εγκαίνια – εκδήλωση απόδοσης τωνέργων φωτισμού του αρχαιολογικού χώρου Ευρωπού και κατασκευής στεγάστρου προστασίας του κεραμικού κλιβάνου, διοργανώνει το υπουργείο Πολιτισμού και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 στις 7.30 το απόγευμα.

Την απόδοση των έργων θα πραγματοποιήσει η υπουργός Πολιτισμού Δρ Λίνα Μενδώνη.

Θα ακολουθήσει η παράσταση ποίησης και μουσικής “Τραγουδάμε Καββαδία- 50 χρόνια μετά“, η οποία διοργανώνεται από το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Πενήντα χρόνια μετά τον θάνατο του Νίκου Καββαδία, ο ποιητής των θαλασσών, των μεγάλων ταξιδιών και της αστείρευτης νοσταλγίας επιστρέφει μέσα από μια ξεχωριστή μουσικοποιητική παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη, τον Κώστα Πρατσινάκη, τον Κωνσταντίνο Καζάκο στην αφήγηση και πρωτότυπα κείμενα – λογοτεχνική επιμέλεια της Άννας Μυκωνίου.

Το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς, με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και σε συνεργασία με τον Δήμο Παιονίας, παρουσιάζουν μια ξεχωριστή μουσικοποιητική εμπειρία στον επιβλητικό Αρχαιολογικό Χώρο Ευρωπού, στην κοιλάδα του Αξιού — έναν τόπο όπου η ιστορία συνομιλεί με τη μνήμη, την ποίηση και τη μουσική, προσφέροντας στο κοινό μια υψηλής αισθητικής εμπειρία, με ελεύθερη είσοδο.