Κιλκίς: Είπαν σε 95χρονη ότι χρωστάει στην εφορία και τους έδωσε 24.000 ευρώ σε σακούλα

Τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης, που έγινε στις 27 Σεπτεμβρίου σε χωριό του Κιλκίς εξιχνίασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

Μια γυναίκα συνεργός τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της 95χρονης, προσποιούμενη την υπάλληλο της εφορίας και ισχυρίστηκε ότι εκκρεμεί σε βάρος της μεγάλο πρόστιμο, ζητώντας να συγκεντρώσει σε σακούλα τα χρήματα και κοσμήματα που έχει στο σπίτι και να τα αφήσει σε σημείο εξωτερικά του σπιτιού.

Οι δύο ημεδαποί δράστες ηλικίας 27 και 31 ετών με αυτόν τον τρόπο απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 24.000 ευρώ και κοσμήματα και στη συνέχεια διέφυγαν με δίκυκλη μοτοσικλέτα.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων της συνεργού τους όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.