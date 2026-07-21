Κιλκίς: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές του νομού Κιλκίς αύριο Τετάρτη

Σε ισχύ τίθεται από το πρωί της Τετάρτης έως το πρωί της Πέμπτηςη απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δασικές και περιαστικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων πυρομετεωρολογικών συνθηκών (Red Code).

Όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς κατόπιν αιτήματος του κ. Διοικητή της ΔΙ.Π.Υ.Ν Κιλκίς και σε εφαρμογή σχετικών αποφάσεων του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου

Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) της Π.Ε. Κιλκίς, τίθεται σε ισχύ, λόγω των αναμενόμενων δυσμενών πυρομετεωρολογικών συνθηκών (κατάσταση RED CODE), η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς Ανδρέα Βεργίδη.

Σύμφωνα με την απόφαση, απαγορεύεται η διέλευση, ηπαραμονή και η κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων στις παρακάτω περιοχές:

Λόφος Ηρώων της πόλης του Κιλκίς.

Περιοχή αναδασώσεων Μεταλλικού.

Λόφος Αγίου Γεωργίου Κιλκίς.

Ευρύτερη περιοχή του Δάσους «Χιλίων Δέντρων» στη Δ.Ε. Μουριών Κιλκίς.

Δημοτικό Αλσύλλιο Αξιούπολης.

Ευρύτερη περιοχή «Καταρρακτών Σκρα – Γαλάζιας Λίμνης» στην Τ.Κ. Σκρα του Δήμου Παιονίας.

Η απαγόρευση θα ισχύσει από τις 07:30 το πρωί της Τετάρτης 22 Ιουλίου 2026 έως τις 07:30 το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου 2026.

Ειδικότερα για τον Λόφο του Αγίου Γεωργίου ισχύουν επιπλέον τα εξής: