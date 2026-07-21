Κιλκίς: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές του νομού Κιλκίς αύριο Τετάρτη

Σε ισχύ τίθεται από το πρωί της Τετάρτης έως το πρωί της Πέμπτηςη απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δασικές και περιαστικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων πυρομετεωρολογικών συνθηκών (Red Code).
Όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς κατόπιν αιτήματος του κ. Διοικητή της ΔΙ.Π.Υ.Ν Κιλκίς και σε εφαρμογή σχετικών αποφάσεων του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) της Π.Ε. Κιλκίς, τίθεται σε ισχύ, λόγω των αναμενόμενων δυσμενών πυρομετεωρολογικών συνθηκών (κατάσταση RED CODE), η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς Ανδρέα Βεργίδη.
Σύμφωνα με την απόφαση, απαγορεύεται η διέλευση, ηπαραμονή και η κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων στις παρακάτω περιοχές:
Λόφος Ηρώων της πόλης του Κιλκίς.
Περιοχή αναδασώσεων Μεταλλικού.
Λόφος Αγίου Γεωργίου Κιλκίς.
Ευρύτερη περιοχή του Δάσους «Χιλίων Δέντρων» στη Δ.Ε. Μουριών Κιλκίς.
Δημοτικό Αλσύλλιο Αξιούπολης.
Ευρύτερη περιοχή «Καταρρακτών Σκρα – Γαλάζιας Λίμνης» στην Τ.Κ. Σκρα του Δήμου Παιονίας.
Η απαγόρευση θα ισχύσει από τις 07:30 το πρωί της Τετάρτης 22 Ιουλίου 2026 έως τις 07:30 το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου 2026.
Ειδικότερα για τον Λόφο του Αγίου Γεωργίου ισχύουν επιπλέον τα εξής:
- Από την απαγόρευση εξαιρούνται η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Κιλκίς, η επιχείρηση εστίασης «ΛΟΦΟΣ», το Θέατρο Λόφου του Δήμου Κιλκίς και ο Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος «Δημήτριος Ζωηρός», οι οποίοι κατά τη διάρκεια ισχύος της απαγόρευσης λειτουργούν κανονικά.
- Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της απόφασης απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων:
α) Σε όλο το μήκος της οδού Αλ. Παπαναστασίου, από τη συμβολή της με την οδό 21ης Ιουνίου έως τη συμβολή της με την οδό Αγίου Γεωργίου, από την πλευρά του αλσυλλίου του Λόφου Αγίου Γεωργίου.
β) Στο ρεύμα ανόδου της οδού Δημάρχου Σπύρου Αυγητίδη, από τη συμβολή της με την οδό Ύδρας έως και την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου.
γ) Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της οδού Αγίου Γεωργίου, από τη συμβολή της με την οδό Αλ. Παπαναστασίου έως τη συμβολή της με την οδό Δημάρχου Σπύρου Αυγητίδη, καθώς και στην ανώνυμη οδό που οδηγεί στο γήπεδο τένις (αδιέξοδο).
Συνιστάται ιδιαίτερα στους πολίτες η αυστηρή τήρηση της ανωτέρω απόφασης, καθώς και η αποφυγή οποιασδήποτε χρήσης φωτιάς στην ύπαιθρο. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την
Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 199.
Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 130 του Ν. 4926/2022, δηλαδή πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές του άρθρου 129, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και της ΚΥΑ 332/2022 (ΦΕΚ Β΄ 3235/2022), για κάθε παράβαση της απαγόρευσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.
Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης κυκλοφορίας και τη βεβαίωση των σχετικών διοικητικών προστίμων είναι τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Δασικής Υπηρεσίας.