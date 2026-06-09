Κικίλιας: Απαραίτητη η πρόσληψη λιμενοφυλάκων για να καλυφθεί η διαφορά με τους αξιωματικούς

Στην αναγκαιότητα ενίσχυσης του Λιμενικού Σώματαος αναφέρθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας , υποστηρίζοντας τη διάταξη της τροπολογίας που αφορά την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Λιμενοφυλάκων και έχει κατατεθεί για ψήφιση στο νομοσχέδιο για το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου από την Ολομέλεια.

«Ενισχύουμε το Λιμενικό Σώμα με στελέχη που έχει ανάγκη – από έμψυχο δυναμικό» τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας, λέγοντας ότι «είναι γνωστό ότι αυτά τα επτά χρόνια ως κυβέρνηση κάνουμε μια προσπάθεια για να στηρίξουμε τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις σε έμψυχο προσωπικό. Το ίδιο επιθυμούμε να στηρίξουμε και το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Ακτοφυλακή».

Ο υπουργός, διευκρίνισε ότι «οι διαδικασίες που επιτρέπονται και προτάσσονται για εισαγωγή στο Λιμενικό Σώμα είναι μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων και αυτές οι επιπρόσθετες περίπου 420 προσλήψεις Λιμενοφυλάκων που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργικό Συμβούλιο θα γίνουν με μοριοδότηση και σε καμία των περιπτώσεων δεν επηρεάζουν τις προσλήψεις μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάντζος παρατήρησε ότι αυτή η τροπολογία αφορά προσλήψεις που έρχονται σε μια περίοδο παραμονής προεκλογικής περιόδου. Χωρίς να τεκμηριώνεται κάπου ποια είναι η ανάγκη ή η έκτακτη ανάγκη που υπάρχει για προσλήψεις εκτός πανελλαδικών εξετάσεων για να ανοίγεται μια πόρτα εκτός πανελλαδικών εξετάσεων. Η διάταξη αυτή, είπε, «θα πρέπει να αποσυρθεί και να επανέλθει εάν έχουμε ανάγκη μετά τις εκλογές»

Ο υπουργός σχολίασε ότι «ως ΠΑΣΟΚ δεν σας προλαβαίνουμε με αυτά που τοποθετήσετε και με αυτά στα οποία στοχεύετε». Η ανάγκη αυτής της πρόσθετης πρόσληψης των 420 λιμενοφυλάκων «κρίθηκε αναγκαία από την Υπηρεσία γιατί έχουμε μια μεγάλη διαφορά μεταξύ αξιωματικών και λιμενοφυλάκων». «Η εισαγωγή μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων γίνεται κανονικά- απαιτείται όμως από την ηγεσία του ΛΣ επιπρόσθετες προσλήψεις που τις προγραμματίσαμε για τις πολλές ανάγκες που υπάρχουν και θα περίμενα αυτό να το χαιρετίσετε».