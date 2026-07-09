Κηδεύεται σήμερα η Βάγια Νέστορα στην Κοζάνη – Το «παρών» θα δώσει ο Κυρ. Μητσοτάκης

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη, ο Ευρωπαίος επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας και άλλων πολιτικών προσώπων θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης, η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, χοροστατούντος του σεβασμιότατου Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Παύλου.

Στην κηδεία θα παραβρεθεί και η κόρη της, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, για να πει το τελευταίο αντίο στη μητέρα της.

Η ίδια είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι τους και έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπανικολάου με δική της ευθύνη, προκειμένου να παραστεί στην τελετή.

Η ταφή της Βάγιας Νέστορα θα γίνει στο νεκροταφείο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.

Η οικογένεια της εκλιπούσης έχει ζητήσει, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας».