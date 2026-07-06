Κηδεία Αλί Χαμενεΐ: Κινούμενη νεκροφόρα ανάμεσα σε πλήθος εκατομμυρίων – Απουσία Μοτζτάμπα, απειλές από Κατς

Η κύρια νεκρική πομπή με τις σορούς του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και τεσσάρων μελών της οικογένειάς του πλημμύρισε την Τεχεράνη, καθώς εκατομμύρια προσήλθαν στο κάλεσμα του καθεστώτος για «ισχύ και ενότητα. Περικυκλωμένη από τεράστια πλήθη η «περίτεχνη », σύμφωνα με δυτικά μέσα ενημέρωσης, νεκροφόρα διασχίζει το κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας, ανοιχτή στα πλαϊνά, για άμεση οπτική επαφή με τα φέρετρα, που μεταφέρονται σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από την πλατεία Ιμάμη Χοσεΐν έως την πλατεία Αζαντί.

Βίντεο δείχνουν πλήθη να καίνε την σημαία της Βρετανίας και των ΗΠΑ, και ομίχλη από τους πίδακες νερού που δροσίζουν τους πενθούντες. Η κύρια πομπή του εκλιπόντος αγιατολάχ, η οποία περιλαμβάνει και προσευχές κηδείας, θα ακολουθήσει την απόσταση 10 χιλιομέτρων (6,2 μιλίων) από την πλατεία Ιμάμη Χοσεΐν έως την πλατεία Αζαντί.

Πίδακες νερού ψεκάζουν ομίχλη για να δροσίσουν τους πενθούντες, οι οποίοι φορούν ως επί το πλείστον μαύρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 37 βαθμούς Κελσίου

Η κόκκινη και άσπρη σημαία που συμβολίζει το μαρτύριο και την εκδίκηση στην σιιτική μουσουλμανική παράδοση, σημαία που φέρει τις λέξεις στα Φαρσί «Για Χουσεΐν» και αναφέρεται στον θάνατο του εγγονού του Προφήτη Μωάμεθ τον 7ο αιώνα. κατά τη διάρκεια της Μάχης της Καρμπάλα, κυματίζει ανάμεσα στο πλήθος.

Η κηδεία του Χαμενεΐ συμπίπτει με τον ισλαμικό μήνα Μουχάραμ, όταν οι Σιίτες Μουσουλμάνοι τιμούν τον Χουσεΐν και το μαρτύριό του.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, η σορός του Χαμενεΐ θα μεταφερθεί στο ιερό του Ιμάμη Χουσεΐν στην Καρμπάλα του Ιράκ, στον ίδιο χώρο με την περίφημη μάχη, προτού ταφεί στο ιερό του Ιμάμη Ρεζά, στη Μασάντ, την πατρίδα του Χαμενεΐ.

Πώς ολοκληρώνεται «η κηδεία του αιώνα»

7 Ιουλίου — Οι προσευχές θα τελεστούν στο Τζαμί Τζαμκάραν στο Κομ, ιερή πόλη περίπου 150 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης.

— Οι προσευχές θα τελεστούν στο Τζαμί Τζαμκάραν στο Κομ, ιερή πόλη περίπου 150 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης. 8 Ιουλίου — Η σορός του Χαμενεΐ θα μεταφερθεί στην ιρακινή πόλη Νατζάφ, πριν μεταφερθεί στο ιερό του Ιμάμη Αλί, τόπο προσκυνήματος για τους Σιίτες Μουσουλμάνους. Στη συνέχεια, η σορός θα μεταφερθεί με ελικόπτερο στο ιερό του Ιμάμη Χουσεΐν στην Καρμπάλα, περίπου 80 χιλιόμετρα (49,7 μίλια) μακριά, πριν επιστραφεί στο Ιράν.

— Η σορός του Χαμενεΐ θα μεταφερθεί στην ιρακινή πόλη Νατζάφ, πριν μεταφερθεί στο ιερό του Ιμάμη Αλί, τόπο προσκυνήματος για τους Σιίτες Μουσουλμάνους. Στη συνέχεια, η σορός θα μεταφερθεί με ελικόπτερο στο ιερό του Ιμάμη Χουσεΐν στην Καρμπάλα, περίπου 80 χιλιόμετρα (49,7 μίλια) μακριά, πριν επιστραφεί στο Ιράν. 9 Ιουλίου — Ο Χαμενεΐ θα ταφεί στο ιερό του Ιμάμη Ρεζά, έναν από τους ιερότερους τόπους του σιιτικού Ισλάμ, στη Μασάντ, την πόλη όπου γεννήθηκε.

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε κοινές αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές στα τέλη Φεβρουαρίου, ήταν ο δεύτερος και μακροβιότερος ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

Έγινε αρχηγός κράτους το 1989, μετά τον θάνατο του μέντορά του και προκατόχου του, Αγιατολάχ Ρουχόλα Χομεϊνί, ου πέθανε το 1979, δέκα χρόνια μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η κηδεία του αναγνωρίστηκε από τα Ρεκόρ Γκίνες ως η κηδεία με το «μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού που παρευρέθηκε σε κηδεία», με περίπου 10,2 εκατομμύρια ανθρώπους αλλά και χαοτικά γεγονότα, με οκτώ ανθρώπους να σκοτώνονται και εκατοντάδες να τραυματίζονται.

Ισραηλινές προειδοποιήσεις

«Ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ, του οποίου η κηδεία λαμβάνει χώρα τώρα, εξοντώθηκε από το Ισραήλ επειδή ξεκίνησε και ηγήθηκε του σχεδίου καταστροφής του Ισραήλ στο Ιράν και σε όλη την περιοχή», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ. Επέκρινε επίσης τους πενθούντες που φώναζαν «Θάνατος στον Τραμπ» κατά τη διάρκεια της κηδείας, αποκαλώντας τους «ατιμωτικούς» και λέγοντάς τους ότι «αποκαλύπτουν την πραγματική φύση του καθεστώτος του αγιατολάχ».