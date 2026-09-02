Κερύνεια: Στους 9 οι νεκροί από το ναυάγιο – Απομακρύνθηκε «υπουργός του ψευδοκράτους» που καταζητείται για τη δολοφονία Ισαάκ

Στους εννέα ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο ανοικτά της Κερύνειας, μετά τον εντοπισμό ακόμη μίας σορού κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο «πρωθυπουργός» των κατεχομένων Ουνάλ Ουστέλ, ο οποίος ανέφερε ότι η σορός εντοπίστηκε από τα τουρκικά πλοία TCG Işın και TCG Alemdar. Μετά τον νέο εντοπισμό, 19 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Σύμφωνα με το philenews, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια του ναυαγίου και για την απόδοση τυχόν ευθυνών.

Στο μεταξύ, ο Ουστέλ ανακοίνωσε την απομάκρυνση του «υπουργού Δημοσίων Έργων και Μεταφορών» Ερχάν Αρικλί, σημειώνοντας ότι τον ενημέρωσε προσωπικά για την απόφασή του.

Όπως δήλωσε, η απομάκρυνση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου η διερεύνηση της υπόθεσης να προχωρήσει χωρίς σκιές και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της «αστυνομίας» και της «δικαιοσύνης».

Ο Αρικλί είναι ένας εκ των καταζητούμενων με διεθνές ένταλμα σύλληψης για την δολοφονία του Τάσου Ισαάκ το 1996.

Το ιστορικό της τραγωδίας

Υπενθυμίζεται ότι, επιβατηγό πλοίο με περίπου 270 επιβαίνοντες ανατράπηκε ανοιχτά την Κυριακή βόρεια της Κύπρου. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, πρόκειται για το καταμαράν Express, ιδιοκτησίας της εταιρείας Filo Jet. Το πλοίο ξεκίνησε από την Κερύνεια στις 12:30 (τοπική ώρα) με κατεύθυνση την Σελεύκεια της Τουρκίας.

Αμέσως άρχισε να παίρνει νερά, για λόγους που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστοι και ανατράπηκε.

Μιλώντας στο TRT, ο λεγόμενος «πρωθυπουργός» των Κατεχομένων Ουνάλ Ουστέλ, δήλωσε ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, το Λιμενικό δεν είχε επιτρέψει την αναχώρηση του πλοίου από το λιμάνι. Ωστόσο, αναχώρησε τελικά περίπου με καθυστέρηση περίπου μίας ώρας και σύμφωνα με τον ίδιο, αφού βρέθηκε αντιμέτωπο με τη σφοδρή κακοκαιρία άρχισε να παίρνει νερά.

Ο Ουστέλ δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και στρατιώτες, καθώς και ελικόπτερα.

Παράλληλα, ο Τουφάν Έρχιουρμαν, ανέφερε ότι το πλοίο βρίσκεται σε βάθος 514 μέτρων, κάτι που δυσκολεύει την προσέγγιση σε οποιονδήποτε βρίσκεται μέσα σε αυτό, αυτή τη στιγμή.