Ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού Ανακτόρου του Αχιλλείου στην Κέρκυρα έγινε με την υπογραφή της απόφασης ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Την απόφαση υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής, με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε περίπου 3 εκατομμύρια 847 χιλιάδες ευρώ. Κύριος του έργου είναι η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εργασίες αποκατάστασης του Ανακτόρου και των βοηθητικών κτιρίων, συντήρηση των τοιχογραφιών και των διακοσμητικών στοιχείων, καθώς και ανάπλαση του προαύλιου χώρου.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία σύγχρονων ψηφιακών και διαδραστικών εφαρμογών, καθώς και νέου εποπτικού υλικού, με στόχο τη μετατροπή του Αχιλλείου σε ένα σύγχρονο μουσείο και την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τη συνολική αποκατάσταση και αξιοποίηση του συγκροτήματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, μαζί με τις προηγούμενες και τις συμπληρωματικές εργασίες, ανέρχεται σε περισσότερα από 19 εκατομμύρια ευρώ.

Σε επόμενη φάση προβλέπεται και η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του κτιρίου των Στρατώνων.