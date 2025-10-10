Κέρδη στο Χρηματιστήριο Αθηνών με άνοδο πάνω από τις 2.110 μονάδες

Μετά από μια ημέρα συγκρτημένων κινήσεων ο Γενικός Δείκτης Τιμών κατοχύρωσε τις 2.110 μονάδες στο κλείσιμο της συνεδρίασης για πρώτη φορά μετά τα τέλη Αυγούστου, ολοκληρώνοντας μια «καλή» εβδομάδα για το ελληνικό χρηματιστήριο.

Η διόρθωση της Δευτέρας ήταν παροδική, καθώς ο Γενικός Δείκτης συνέχισε με τρεις ανοδικές συνεδριάσεις με συνολική άνοδο άνω του 1%, ενώ στον μήνα καταγράφει κέρδη κοντά στο 3%.

Ο τραπεζικός κλάδος αποτελεί οδηγό για τα κέρδη με ενίσχυση σχεδόν 2,5% από την αρχή της εβδομάδας και κοντά στο 8% συνολικά στον μήνα, ωστόσο υπήρξαν κινήσεις στην πληροφορική και σε βιομηχανικές εταιρίες που τόνωσαν εκ νέου το ενδιαφέρον σε ένα ευρύτερο μέρος της επενδυτικής κοινότητας, γεγονός που αποτυπώθηκε και στην αύξηση των μέσων ημερήσιων συναλλαγών.

Η αναβάθμιση του ΧΑ από τον οίκο FTSE Russel, η διαφαινόμενη λήξη των εχθροπραξιών στην Μ. Ανατολή, τα ιστορικά υψηλά σε δείκτες αναφοράς σε Ευρώπη και Αμερική και οι προσδοκίες για την επίτευξη βελτιωμένων μεγεθών στο γ’ τρίμηνο από μερίδα δεικτοβαρών εταιριών -μεταξύ αυτών και των τραπεζών, ήταν ανάμεσα στους παράγοντες που επανέφεραν την αγορά σε απόσταση αναπνοής από τα φετινά υψηλά (14 Αυγούστου 2.135,29 μονάδες), σύμφωνα με τους αναλυτές της BETA Χρηματιστηριακής.

Η ατζέντα της επόμενης εβδομάδας

Σε άλλα σημαντικά γεγονότα την ερχόμενη εβδομάδα ξεχωρίζουν οι επενδυτικές ημερίδες από την Ideal Συμμετοχών (Δευτέρα, 13/10) και Παπουτσάνης (Τρίτη 14/10).

Χωρίς το μέρισμα θα διαπραγματεύονται από την Τρίτη οι μετοχές της Alpha Trust Ανδρομέδα.

Επισημαίνεται τέλος ότι την ερχόμενη Παρασκευή λήγουν οι σειρές παραγώγων για το μήνα Οκτώβριο ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας ο οίκος S&P θα ανακοινώσει την ετυμηγορία του για το ελληνικό αξιόχρεο.

Όσον αφορά τις διεθνείς αγορές την Τρίτη εκκινούν οι ανακοινώσεις του γ’ τριμήνου στις ΗΠΑ με τις κυριότερες ανακοινώσεις να αναμένονται από Citigroup, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, JP Morgan, Wells Fargo, Blackrock (14/10), Abbott Laboratories, Bank of America, Morgan Stanley (15/10) και American Express (16/10).