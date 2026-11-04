ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη στις ευρωαγορές

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Σε θετικό έδαφος ξεκίνησαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης οι ευρωαγορές, με τους βασικούς δείκτες να κινούνται ανοδικά, στον απόηχο της σαρωτικής επικράτησης των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,44% στις πρώτες συναλλαγές, με τις τραπεζικές μετοχές να ηγούνται της ανόδου, καταγράφοντας κέρδη 1,83%. Ακολουθεί ο κλάδος των πρώτων υλών με άνοδο 1,71%, ενώ οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας σημείωναν κέρδη 0,68%.

Στον αντίποδα, πιέσεις δέχονταν οι μετοχές του κλάδου τροφίμων και ποτών, οι οποίες υποχωρούσαν κατά 0,57%, καθώς και οι βιομηχανικές μετοχές, με απώλειες 0,37%.

Στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο ιταλικός FTSE MIB ξεχώριζε με άνοδο 0,88%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση μεταξύ των βασικών δεικτών. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχυόταν κατά 0,22%, ο γαλλικός CAC 40 σημείωνε κέρδη 0,24%, ενώ ο γερμανικός DAX κατέγραφε άνοδο 0,28%.

Στο ταμπλό συγκεκριμένα, άνοδο έως και 6% καταγράφει η μετοχή της Novo Nordisk, καθώς ο δανέζικος φαρμακευτικός κολοσσός ανακοίνωσε αποτελέσματα τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ παράλληλα αναβάθμισε τις προβλέψεις του για το σύνολο του έτους.

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