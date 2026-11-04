Κέρδη στις ευρωαγορές

Σε θετικό έδαφος ξεκίνησαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης οι ευρωαγορές, με τους βασικούς δείκτες να κινούνται ανοδικά, στον απόηχο της σαρωτικής επικράτησης των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,44% στις πρώτες συναλλαγές, με τις τραπεζικές μετοχές να ηγούνται της ανόδου, καταγράφοντας κέρδη 1,83%. Ακολουθεί ο κλάδος των πρώτων υλών με άνοδο 1,71%, ενώ οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας σημείωναν κέρδη 0,68%.

Στον αντίποδα, πιέσεις δέχονταν οι μετοχές του κλάδου τροφίμων και ποτών, οι οποίες υποχωρούσαν κατά 0,57%, καθώς και οι βιομηχανικές μετοχές, με απώλειες 0,37%.

Στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο ιταλικός FTSE MIB ξεχώριζε με άνοδο 0,88%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση μεταξύ των βασικών δεικτών. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχυόταν κατά 0,22%, ο γαλλικός CAC 40 σημείωνε κέρδη 0,24%, ενώ ο γερμανικός DAX κατέγραφε άνοδο 0,28%.

Στο ταμπλό συγκεκριμένα, άνοδο έως και 6% καταγράφει η μετοχή της Novo Nordisk, καθώς ο δανέζικος φαρμακευτικός κολοσσός ανακοίνωσε αποτελέσματα τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ παράλληλα αναβάθμισε τις προβλέψεις του για το σύνολο του έτους.