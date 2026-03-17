Κέρδη στην Ασία με ώθηση από αυτοκινητοβιομηχανίες και τεχνολογία

Σε θετικό έδαφος κινούνται τα ασιατικά χρηματιστήρια, την Τρίτη, καθώς οι μετοχές των αυτοκινητοβιομηχανιών και των εταιρειών τεχνολογίας σημείωσαν κέρδη, μετά την ανακοίνωση της Nvidia για ισχυρές προβλέψεις εσόδων όσον αφορά τα βασικά της τσιπ, καθώς και για συνεργασίες με αυτοκινητοβιομηχανίες της περιοχής.

Οι κατασκευάστριες μνήμης SK Hynix, η οποία προμηθεύει τσιπ μνήμης στην Nvidia, και η Samsung Electronics, σημείωσαν κέρδη άνω του 3% και 4% αντίστοιχα. Αυτό έρχεται μετά την δήλωση του CEO της Nvidia, Jensen Huang, ότι αναμένει οι παραγγελίες για τα τσιπ Blackwell και Vera Rubin να φτάσουν το 1 τρισ. δολάρια έως το 2027, κατά τη διάρκεια της ετήσιας διάσκεψης προγραμματιστών της Nvidia τη Δευτέρα.

Η TSMC της Ταϊβάν, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ στον κόσμο και κατασκευαστής των προηγμένων GPU τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, σημείωσε άνοδο 1%.

Οι μετοχές των αυτοκινητοβιομηχανιών Hyundai Motor, Nissan Motor και Isuzu, καθώς και των κινεζικών BYD και Geely, σημείωσαν άνοδο μετά την ανακοίνωση της Nvidia ότι συνεργάζεται με αυτές τις εταιρείες για την ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων.

Η Hyundai Motor σημείωσε άνοδο 4,74%, ενώ η Nissan Motor και η Isuzu σημείωσαν άνοδο άνω του 2% και 1,66% αντίστοιχα. Η BYD σημείωσε άνοδο 2,96%, ενώ η Geely σημείωσε άνοδο 5%.

Οι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης τις εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιδιώκει να αναβάλει τη συνάντησή του με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ κατά “περίπου ένα μήνα” λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ αναμενόταν να ταξιδέψει στην Κίνα στα τέλη Μαρτίου.

Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,45% στα 102,57 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κινήθηκε ανοδικά κατά 2,51% στα 95,85 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 χάνει 0,22% στις 53.630,50 μονάδες, ο Topix ενισχύεται κατά 0,41% στις 3.625,27 μονάδες, ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης κινήθηκε ανοδικά ατά 1,63% στις 5.640,48 μονάδες.

Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 διαμορφώθηκε 0,36% υψηλότερα στις 8.614,30 μονάδες. Η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας αύξησε την Τρίτη τα βασικά επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη φορά, στο 4,1%. Η αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης ήταν σύμφωνη με τις προβλέψεις των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters και έρχεται σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός στην Αυστραλία παραμένει πάνω από το ανώτατο όριο του 3% που έχει θέσει η κεντρική τράπεζα.

Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύεται κατά 0,16% στις 25.879,89 μονάδες.