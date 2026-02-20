Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν αναμονή των δεικτών PMI

Με θετικό πρόσημο κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Παρασκευή καθώς οι επενδυτές περιμένουν νέα οικονομικά στοιχεία και περισσότερα τριμηνιαία αποτελέσματα την ίδια στιγμή που παρακολουθούν την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,3% στις 626,93 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX κινείται με μικρά κέρδη 0,1% στις 25.062,32 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,4% στις 8.438,56 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει άνοδο 0,3% στις 10.661,39 μονάδες μετά τα στοιχεία που έδειξαν ότι οι λιανικές πωλήσεις σημείωσαν άλμα 1,8% τον Ιανουάριο, ξεπερνώντας με ευκολία την εκτίμηση των αναλυτών για αύξηση 0,2%.

Στην περιφέρεια ο ιταλικός FTSE MIB κερδίζει 0,3%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 υποχωρεί 0,2%.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών θα συγκεντρώσουν σήμερα οι δείκτες PMI για τις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και την Ευρωζώνη συνολικά.

Την ίδια στιγμή, οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμένουν στο προσκήνιο μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν έχει 10-15 ημέρες για μια συμφωνία στο πυρηνικό του πρόγραμμα αλλιώς θα συμβούν “πραγματικά άσχημα πράγματα”.

Από το “μέτωπο” των αποτελεσμάτων η αυτοκινητοβιομηχανία Aston Martin προειδοποίησε για την πορεία των κερδών της καθώς οι δασμοί επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της, η γαλλική εταιρεία τροφίμων Danone ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων για το δ’ τρίμηνο, η μεταλλευτική Anglo American κατέγραψε ζημιές μετά από νέες απομειώσεις στη De Beers, ενώ ο γαλλικός ενεργειακός κολοσσός EDF ανακοίνωσε μείωση κερδών για το 2025.