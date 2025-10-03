Κέρδη για τις ασιατικές αγορές

Ανοδικό κλείσιμο στην εβδομάδα κατέγραψαν οι σημαντικότερες αγορές της Ασίας, καθώς οι επενδυτές διεθνώς φαίνεται να «ποντάρουν» σε νέες μειώσεις επιτοκίων από την ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Σημειώνεται πως το «πάγωμα» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις ΗΠΑ είναι σε ισχύ για τρίτη μέρα, χωρίς να διαφαίνονται σημάδια επίλυσης της διαφωνίας των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών για τις δαπάνες της κυβέρνησης.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι αγορές φαίνεται να έχουν προεξοφλήσει πως η Fed θα προχωρήσει σε νέα μικρή μείωση των επιτοκίων της -κατά 25 μονάδες βάσης- στον τέλος του μήνα, παρ’ όλο που το shutdown επηρεάζει τις ανακοινώσεις για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, ξεκινώντας την Παρασκευή από την αναβολή των στοιχείων για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ κατά τον Σεπτέμβριο.

Στα του ασιατικού ενδιαφέροντος, μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται στην Ιαπωνία η ψηφοφορία στο κυβερνών κόμμα της χώρας για τον διάδοχο του Σιγκέρου Ισίμπα στην ηγεσία της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

Ακόμα, οι μετοχές των τεχνολογικών εταιρειών ξεχώρισαν για μια ακόμα εβδομάδα στα ταμπλό -ειδικότερα στις αγορές της Κίνας και της Σεούλ-, εν μέσω της ισχυρής ζήτησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο 1,93% στις 45.802 μονάδες.

Στην Αυστραλία ο ASX/200 ενισχύθηκε 0,46% στι8ς 8.987 μονάδες, στη Νότια Κορέα ο Kospi ισχυροποιήθηκε 2,7% στις 3.549 μονάδες και στην Ινδία ο Nifty 50 υποχωρεί 0,06% στις 24.820 μονάδες.

Στην Κίνα ο Shanghai Composite κερδίζει 0,525 στις 3.882 μονάδες, ο Shenzhen Component ανεβαίνει 0,35% στις 13.526 μονάδες και ο CSI 300 ενισχύεται 0,45% στις 4.640 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχωρεί 0,98% στις 27.019 μονάδες.