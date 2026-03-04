Κέρδη άνω του 1% στις ευρωαγορές μετά το διήμερο sell-off

Με κέρδη άνω του 1% συνεχίζουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στις συναλλαγές της Τρίτης μετά τις βαριές απώλειες των προηγούμενων δύο συνεδριάσεων, με το βλέμμα των επενδυτών να παραμένει στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει μπει στην πέμπτη ημέρα του, με την Τεχεράνη να συνεχίζει τις επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε όλη τη Μέση Ανατολή. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έχει καταστρέψει 17 ιρανικά πολεμικά πλοία και σχεδόν 2.000 στόχους, κάνοντας λόγο για “άνευ προηγουμένου αποτελέσματα”.

Ώθηση στην επενδυτική ψυχολογία έδωσαν χθες οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό να αρχίσει να συνοδεύει τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ, τη σημαντικότερη θαλάσσια δίοδο για τη διακίνηση πετρελαίου στον κόσμο. Το Ιράν έχει απειλήσει να καταστρέψει όποιο πλοίο επιχειρήσει να διέλθει από τα στενά.

Οι δείκτες της Wall Street περιόρισαν αισθητά τις απώλειες τους την Τρίτη, που στα χαμηλά της ημέρας ξεπερνούσαν το 2%, στον απόηχο της δήλωσης Τραμπ για τα στενά.

Θετικό αντίκτυπο έχει και ένα δημοσίευμα των New York Times ότι στελέχη του υπουργείου Πληροφοριών του Ιράν επικοινώνησαν έμμεσα με την αμερικανική CIA μόλις μία ημέρα μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων.

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι είναι επιφυλακτικοί, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, για τις πιθανότητες οι δύο πλευρές να είναι έτοιμες για αποκλιμάκωση και επανέναρξη του διαλόγου.

Στο ταμπλό ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 1,40% στις 612,92 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο 1,5% στις 24.145,08 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 1% στις 8.185,41 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται 0,65% στις 10.552,96 μονάδες.

Στην περιφέρεια ο ιταλικός FTSE MIB κερδίζει 1,4%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 σημειώνει άλμα 1,8%.

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις, ο τίτλος της Adidas κατρακυλά πάνω από 5% μετά το guidance της γερμανικής εταιρείας αθλητικών ειδών το οποίο δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η Adidas ανακοίνωσε ότι περιμένει τα λειτουργικά της κέρδη να φτάσουν τα 2,3 δισ. ευρώ περίπου αυτό το έτος, κάτι που υποδηλώνει περιθώριο κάτω από 9%, σύμφωνα με τους αναλυτές. Η γερμανική εταιρεία είχε θέσει προηγουμένως στόχο για περιθώριο 10% κάτι που αναμένεται πλέον να πετύχει το 2028, όπως μεταδίδει το Reuters.