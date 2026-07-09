Κέρδη 0,18% στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Διστακτικοί εμφανίστηκαν σήμερα οι επενδυτές στο Euronext Athens, και δικαιολογημένα μετά τις χθεσινές εξελίξεις στο μέτωπο της γεωστρατηγικής κρίσης στο Ιράν.

Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών, σε συνδυασμό με τις εκατέρωθεν ανακοινώσεις εις βάρος της -εύθραυστης, όπως απεδείχθη- εκεχειρίας ανησύχησε τις αγορές, που σήμερα «απλά» προσπάθησαν να ανακτήσουν μέρος των απωλειών της Τετάρτης.

Και παρά την τίμια προσπάθεια, τελικά επικράτησε η σύνεση, και οι αγοραστές δεν επέμειναν στις τοποθετήσεις τους.

Αποτέλεσμα αυτών, ο Γενικός Δείκτης να κλείσει με κέρδη 0,18% στις 2.492,2 μονάδες, παρά τα πρωινά ενδοσυνεδριακά κέρδη έως το +0,85%.

Η εικόνα στις ευρωπαϊκές αγορές ήταν λίγο καλύτερη, όχι όμως αξιόλογη, με τον γερμανικό DAX40 να διαπραγματεύεται στο +0,64% (υψηλά ημέρας).

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν καλή, στα 260 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 46 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Αξιοπρόσεκτη ήταν η συμπεριφορά των ΕΥΔΑΠ, ΜΟΗ, ΕΛΠΕ και BOCHGR από τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, που σε συνδυασμό με τη σταθεροποιητική εικόνα των μετοχών των 4 συστημικών τραπεζών, ισορρόπησαν τα πράγματα.

H MOH κατέγραψε νέα ιστορικά υψηλά, υπεραποδίδοντας στο +4,11%, με τα ΕΛΠΕ να ακολουθούν (+1,86%), συντηρώντας την επαφή με τα 11€.

Η ΕΥΔΑΠ (+3,81%) συνέχισε σε νεότερα υψηλά 18 ετών, κλείνοντας την όγδοη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση. Η άνοδος συνοδεύτηκε από υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα περ. 200 χιλ. τεμαχίων, με τη μετοχή να καταγράφει εντυπωσιακά κέρδη (για τον χαρακτήρα της) +115% στο δωδεκάμηνο.

Μα και η BOCHGR δεν έχασε τη ζώνη των 10€, σταθεροποιημένη σε μια γενικά δύσκολη συγκυρία. Η παραπάνω ανθεκτικότητα υποστηρίχτηκε από την καλή εικόνα όλων των τραπεζών, με τον ΔΤΡ να κλείνει στο +1,58% και όλες τις μετοχές του σε θετικό έδαφος.

Μιλώντας γενικά, η εικόνα δεν παραπέμπει σε κινήσεις πανικού επ ουδενί λόγο. Τουναντίον, είναι προφανής η υπομονή των αγοραστών να τοποθετούνται συνετά σε διάφορα επίπεδα, ενισχύοντας τις θέσεις τους και απορροφώντας την προσφορά των βραχυπρόθεσμων παικτών.

Ωστόσο, είναι λογική και η αμυντική στάση κάποιων, με τη στιγμιαία, και άτσαλη κάποιες φορές αποεπένδυση, καθώς τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν εν τη περιπτώσει κλιμάκωσης, θα είναι πολλά με τις συν αυτώ εκτεταμένες ζημίες στα χαρτοφυλάκια.

Τέλος, ακόμα και όσες μετοχές δεν κατάφεραν να μείνουν σε πλαγιοανοδική τροχιά, όπως TITC (-1,56%), ΑLWN (-2,34%), ΜΠΕΛA (-1,5%) και EEE (-1,72%), δεν αντιμετώπισαν σημαντικές πιέσεις.

Μελανό σημείο η επίμονη πλαγιοπτωτικότητα των μετοχών του Ομίλου Viohalco, με ΒΙΟ (-1,98%) και ΕΛΧΑ (-2,42%) μόνιμα πτωτικές και CENER να κλείνει στο -1,64%, σε χαμηλά ημέρας και νέα χαμηλά μήνα, με πολύ κακή δημοπρασία.