Κέρδη 0,16% στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Συνεχίστηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η ανοδική αντίδραση στο Euronext Athens.

Ο Γενικός Δείκτης συγχρονίστηκε με τους υπόλοιπους χρηματιστηριακούς δείκτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ, κινούμενος μόνιμα σε θετικό έδαφος, για να κλείσει με κέρδη 0,16% στις 2.598,72 μονάδες, αν και σημείωσε υψηλότερο ενδοσυνεδριακό στις 2.617 (+0,87%).

Ωστόσο, η -για άλλη μια φορά- μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα (260 εκατ. με 53 εξ αυτών σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών) σε ανοδική συνεδρίαση δεν πείθει για τη συνέχεια, πολλώ δε μάλλον αν αναλογιστεί κανείς ότι τα πτωτικά σκέλη είναι πιο επιθετικά αυτό το διάστημα.

Συν αυτώ, ο άξονας περιστροφής παραμένει το πτωτικό χάσμα της Πέμπτης (άνοιγμα της ογδόης Οκτωβρίου), δημιουργώντας μια αντίσταση στη ζώνη 2.600-2.620 μονάδων.

Το εν λόγω επίπεδο ήδη δοκιμάζεται, και η αδυναμία, τουλάχιστον προς το παρόν, των αγοραστών να προσπεράσουν αυτό το εμπόδιο δημιουργεί βραχυπρόθεσμη ανασφάλεια.

Επίσης, μετά την αναβάθμιση της 18ης Σεπτεμβρίου και σταδιακά κατά περίπτωση, έχει εμφανιστεί μια νευρικότητα που προεκτείνεται σε έλλειψη καθαρής κατεύθυνσης, αναστέλλοντας και επίμονες τοποθετήσεις.

Εξάλλου, η εικόνα της αγοράς είναι μικτή, με πολλές μετοχές να επιμένουν σε ιστορικά-πολυετή υψηλά, ενώ άλλες να έχουν χάσει σημαντικά ποσοστά, έως και 40%-45%

Εν πάση περιπτώσει, η σημερινή πλαγιοανοδική κίνηση υποστηρίχτηκε κυρίως από τις τραπεζικές μετοχές, με τον ΔΤΡ κερδίζει 0,16%, με όλες τις μετοχές του σε θετικό έδαφος.

Κι όμως, ελέγχοντας τους τζίρους σε αυτές, προκύπτει και πάλι η προβληματική μιας ασθενούς ανοδικής αντίδρασης, τουλάχιστον στο μέτρο που δεν μπορεί να αποδειχθεί ένα αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον που θα οδηγούσε σε νεότερα πολυετή υψηλά.

Από τις κερδισμένες, εκτός τραπεζικού, σε ιστορικά υψηλά βρέθηκαν τα ΕΛΠΕ, με κέρδη ημέρας 3,41%. Η ώθηση έρχεται από τη συνδυασμένη αφήγηση του πολύ υψηλού μερίσματος που αναμένεται εύλογα να δοθεί, με γνώμονα την επίσης υψηλή κερδοφορία του α’ εξαμήνου και των εκτιμήσεων για τη συνέχεια˙ αλλά και της γενικότερης θέσης του Ομίλου σε σχέση με το ζήτημα των υδρογονανθράκων, που εξυπηρετεί μια πιο μεσο-μακροπρόθεσμη συνθήκη.

Σε ιστορικές κορυφές βρέθηκε και η ΕΥΔΑΠ, με ανοδικό άλμα +7,27%. Η μετοχή έχει «προϊδεάσει» για την ανοδικότητά της ήδη από τη ζώνη των 8€, έχοντας «δυνάμεις» και από την προτερόχρονη τοποθέτηση της ΓΕΚΤΕΡΝΑ στο μετοχικό σχήμα.

Η ΕΚΤΕΡ (+3,22%) κατάφερε να αντιδράσει ανοδικά, μετά και την ανακοίνωση ανάληψης ενός ακόμα έργου (μελέτη και κατασκευή του «ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (KLX)», μέσω της Κοινοπραξίας «INTRAPOWER – EKTER A.E. – KLX AIRPORT ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ» στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 50%). Ωστόσο, η μετοχή έχει πρόσφατα χάσει την περιοχή των 5€, που συνιστούσε τη βασική της στήριξη, και αν δεν καταφέρει κάτι επιθετικό, μπορεί να βρεθεί στα 4,20€.

Σε νέο χαμηλό ζωής η ταλαιπωρημένη ΦΑΙΣ, μόνιμα πτωτική και πολύ μακριά από την (όπως αποδείχθηκε) υψηλή αρχική αποτίμηση των 4,70€ (τέλη Μαρτίου 2025), μια τιμή που ποτέ δεν ξαναείδε.

Η ΙΝΤΕΚ αντεπιτέθηκε με κέρδη 3,82%, αρνούμενη να δει τιμές κάτω από 5€ (χαμηλό εβδόμης Οκτωβρίου).

Η νεοεισελθείσα Verallis (VRLS) σημείωσε τρίτο συνεχόμενο +20%, και με μεγάλο τζίρο 100 χιλ. μετοχών (στο ντεμπούτο, μόλις 3 χιλ. κινήθηκαν, και εχθές 11 χιλ.).

Κλείνοντας, να υπενθυμίσουμε ότι ξεκίνησε σήμερα (μέχρι και την Πέμπτη) η ενδιαφέρουσα δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance.