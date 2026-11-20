«Σήμερα, στο τέλος της ημέρας, θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2,2 εκατομμυρίων συνταξιούχων η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, η οποία θα καταβάλλεται πλέον κάθε Νοέμβριο».

Αυτό ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, επισημαίνοντας ότι η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί δέκα ημέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Όπως διευκρίνισε, η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι η Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, ωστόσο η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ θα εμφανιστεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων στο τέλος της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Η υπουργός σημείωσε ότι την ενίσχυση δικαιούνται όλοι οι συνταξιούχοι ηλικίας 65 ετών και άνω, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που είναι μόνο συνταξιούχοι χηρείας. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης και άλλες κατηγορίες πολιτών με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Παράλληλα, η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στην πορεία διεύρυνσης του μέτρου, υπενθυμίζοντας ότι, όταν ξεκίνησε το Πάσχα της προηγούμενης χρονιάς, η ενίσχυση ανερχόταν στα 250 ευρώ και αφορούσε μικρότερο αριθμό συνταξιούχων.

Όπως εξήγησε, η αύξηση του δημοσιονομικού χώρου, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης των εσόδων από μέτρα όπως η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, επέτρεψε τη σταδιακή αύξηση του ποσού από τα 250 ευρώ στα 300 ευρώ και στη συνέχεια στα 400 ευρώ, αλλά και τη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων.

Η υπουργός Εργασίας υπογράμμισε ότι πρόκειται για μόνιμη οικονομική ενίσχυση, η οποία θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.

Ενίσχυση 400 ευρώ σε 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η οικονομική ενίσχυση αφορά φέτος 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 270.000 σε σχέση με πέρυσι, καθώς δεν εφαρμόζονται πλέον εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται συνταξιούχοι γήρατος άνω των 65 ετών, συνταξιούχοι λόγω θανάτου άνω των 60 ετών που δεν λαμβάνουν δική τους σύνταξη, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι σε νοικοκυριά με δύο δικαιούχους η ενίσχυση θα καταβληθεί και στους δύο, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό να φτάνει τα 800 ευρώ.

Ακολουθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου

Λίγες ημέρες μετά την καταβολή της ενίσχυσης, οι συνταξιούχοι θα δουν νέες πιστώσεις στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Οι συντάξεις Δεκεμβρίου προγραμματίζεται να καταβληθούν στις 25 και 27 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον διαχωρισμό των πληρωμών ανά κατηγορία συνταξιούχων.

Έτσι, για όσους είναι δικαιούχοι και της οικονομικής ενίσχυσης, θα υπάρξουν δύο διαδοχικές καταβολές μέσα σε διάστημα λίγων ημερών.

Στις 30 Νοεμβρίου η επιστροφή ενοικίου

Ο κύκλος των πληρωμών ολοκληρώνεται με την επιστροφή ενοικίου για κύρια και φοιτητική κατοικία, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στον ΣΚΑΪ, η ενίσχυση αφορά περίπου ένα εκατομμύριο δικαιούχους, δηλαδή 70.000 περισσότερους σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική καταβολή στο τέλος του μήνα, η οποία έρχεται να προστεθεί στις πληρωμές προς συνταξιούχους και άλλες κατηγορίες δικαιούχων.

Το ποσό της επιστροφής μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.