Κεραμέως: Ρεκόρ απασχόλησης στον γενικό πληθυσμό και τις γυναίκες – Επέκταση της ψηφιακής κάρτας σε 500.000 εργαζόμενους

Τη συνολική εικόνα της ελληνικής αγοράς εργασίας παρουσίασε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξή της υπογραμμίζοντας τις θετικές επιδόσεις στην απασχόληση και αναλύοντας τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για τους μισθούς, τα επιδόματα και την προστασία των εργαζομένων.

Ιστορικά ρεκόρ στην απασχόληση και πτώση της ανεργίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε η υπουργός μιλώντας στο ERTnews, η χώρα σημείωσε πρόσφατα δύο ιστορικά ρεκόρ απασχόλησης. Το ποσοστό απασχόλησης στον γενικό πληθυσμό ανήλθε στο 72,2%, αποτελώντας το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα η απασχόληση στις γυναίκες έφτασε στο 63,6%, που συνιστά επίσης ιστορικό υψηλό. Παράλληλα, η ανεργία υποχώρησε από το 18% σε ποσοστό κάτω του 8%, γεγονός που μεταφράζεται σε 563.000 περισσότερους εργαζόμενους στην αγορά σε σύγκριση με το 2019. Η κ. Κεραμέως εξήγησε ότι η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα στοχευμένων πολιτικών, όπως τα προγράμματα κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, οι «Ημέρες Καριέρας» και η πρωτοβουλία Rebrain Greece, η οποία έχει συμβάλει στον επαναπατρισμό 473.000 Ελλήνων του εξωτερικού.

Ποιοτική αναβάθμιση εργασίας και αύξηση μισθών

Πέρα από τα ποσοτικά δεδομένα, παρατηρείται, βάσει των στοιχείων που παραθέτει, βελτίωση και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης. Το ποσοστό των εργαζομένων με πλήρες ωράριο αυξήθηκε από 70% το 2019 σε 80% σήμερα. Στο πεδίο των αμοιβών, ο κατώτατος μισθός από τα 650 ευρώ το 2019 διαμορφώνεται πλέον στα 920 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση που ξεπερνά το 41%, με στόχο να ξεπεράσει τα 950 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 και να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Αντίστοιχα, ο αρχικός στόχος των 1.500 ευρώ για τον μέσο μισθό επιτεύχθηκε νωρίτερα από το προγραμματισμένο, καθώς βρίσκεται ήδη στα 1.530 ευρώ, με νέο κυβερνητικό στόχο τα 1.800 ευρώ έως το 2030.

Ξεκάθαρη θέση για το επίδομα ανεργίας

Αναφερόμενη σε πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, η υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη θέση του Υπουργείου ή της κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Τόνισε ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι προνοιακό μέτρο, αλλά ανταποδοτικό ασφαλιστικό δικαίωμα, καθώς χρηματοδοτείται από τις εισφορές που καταβάλλουν εργαζόμενοι και εργοδότες. Υπενθύμισε επίσης ότι το πλαίσιο έχει ήδη μεταρρυθμιστεί, προσφέροντας κλιμακούμενη ενίσχυση στην αρχή της ανεργίας, δυνατότητα μετατροπής σε επίδομα εργασίας κατά 50% σε περίπτωση εύρεσης εργασίας, καθώς και υποχρέωση αποδοχής προσφερόμενων θέσεων εργασίας για τη διατήρηση των δικαιωμάτων στα μητρώα της ΔΥΠΑ.

Επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε 500.000 εργαζόμενους

Η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε την αποτελεσματικότητα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, σημειώνοντας ότι μόνο τον προηγούμενο χρόνο καταγράφηκαν 2,7 εκατομμύρια επιπλέον υπερωρίες, γεγονός που ενίσχυσε τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων και διασφάλισε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η σταδιακή επέκταση του μέτρου σε 500.000 επιπλέον εργαζόμενους. Η πρώτη φάση ξεκινά στις 12 Οκτωβρίου με την ένταξη των ιδιωτικών δομών υγείας, των τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια, ενώ η δεύτερη φάση ακολουθεί στις 15 Νοεμβρίου για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, τη διαφήμιση, τις επισκευές, τα logistics, τη διαχείριση λυμάτων και τα τυχερά παίγνια.

Δημοσιονομικός χώρος και κοινωνικό μέρισμα

Η αύξηση των ασφαλιστικών εσόδων και η καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής δημιουργούν τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο για στοχευμένα κοινωνικά μέτρα. Μεταξύ αυτών, η κα Κεραμέως ανέφερε την κατάργηση της περικοπής στις συντάξεις χηρείας που προέβλεπε ο προγενέστερος νόμος, τη μόνιμη καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ κάθε Νοέμβριο σε 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους, καθώς και τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις κατά 50% από τον Ιανουάριο του 2026 και κατά 100% από την 1η Ιανουαρίου 2027. Τέλος, η υπουργός έκανε ειδική αναφορά στην επίλυση χρόνιων γραφειοκρατικών εκκρεμοτήτων, φέροντας ως παράδειγμα την πρόσφατη παράδοση 80 εργατικών κατοικιών στα Γρεβενά σε 300 δικαιούχους, ένα έργο που παρέμενε αδρανές από το 2003.