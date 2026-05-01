Κεραμέως κατά πρότασης ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία: «Ελλιπής σχεδιασμός με σοβαρούς κινδύνους

Σφοδρή κριτική άσκησε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη για καθιέρωση τετραήμερης εργασίας στην Ελλάδα. Όπως δήλωσε, πρόκειται για μια πρόταση που στερείται επαρκούς τεκμηρίωσης και ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην αγορά εργασίας και στην επιχειρηματικότητα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η υπουργός τόνισε ότι διαχρονικά αντιμετωπίζει με θετική διάθεση τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, έκανε λόγο για μια πρόταση «επικίνδυνη, ατεκμηρίωτη και ανησυχητική». Όπως σημείωσε, η πρόβλεψη για εργασία τεσσάρων ημερών με πλήρεις αποδοχές δεν συνοδεύεται από σαφή απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα του ποιος θα καλύψει το κόστος της πέμπτης ημέρας εργασίας.

Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου θα μπορούσε να επιβαρύνει δυσανάλογα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οδηγώντας πολλές από αυτές σε οικονομικό αδιέξοδο. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ενδέχεται να προκύψουν απώλειες θέσεων εργασίας, εφόσον αρκετές επιχειρήσεις δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο αυξημένο λειτουργικό κόστος.

Για να καταστήσει σαφέστερες τις επιπτώσεις, ανέφερε ως παράδειγμα μια μικρή επιχείρηση λιανικής, όπως ένα μανάβικο. Σε μια τέτοια περίπτωση, εάν ένας εργαζόμενος απασχολείται τέσσερις ημέρες αλλά αμείβεται για πέντε, ο εργοδότης θα χρειαστεί να καλύψει την επιπλέον ημέρα είτε με νέα πρόσληψη είτε με άλλο τρόπο, αυξάνοντας σημαντικά το συνολικό μισθολογικό κόστος.

Η υπουργός επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις που θα μπορέσουν να αντέξουν αυτή την επιβάρυνση πιθανότατα θα μετακυλήσουν το πρόσθετο κόστος στους καταναλωτές, με άμεσες συνέπειες στις τιμές και στην ανταγωνιστικότητά τους.

Αναφερόμενη σε διεθνή παραδείγματα, η κ. Κεραμέως έκανε ειδική μνεία στη Γαλλία, όπου έχει εφαρμοστεί αντίστοιχο μοντέλο. Όπως υποστήριξε, η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει υψηλά ποσοστά ανεργίας, επισημαίνοντας μάλιστα ότι πριν από λίγους μήνες η ανεργία εκεί ήταν υψηλότερη από την αντίστοιχη στην Ελλάδα.

Κλείνοντας, υπογράμμισε την ανάγκη οι προτάσεις που αφορούν τόσο κρίσιμους τομείς, όπως η αγορά εργασίας, να συνοδεύονται από σαφή οικονομικά στοιχεία και αναλυτική μελέτη των επιπτώσεων. Όπως ανέφερε, παραμένουν αναπάντητα βασικά ερωτήματα σχετικά με το κόστος, τις ασφαλιστικές εισφορές και τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων.