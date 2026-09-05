Κεραμέως για την πτώση του Phantom στην Τανάγρα: Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τους δύο πιλότους μας

Τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο των δύο πιλότων του F-4 Phantom που συνετρίβη στην Τανάγρα εξέφρασε με ανάρτησή της η Νίκη Κεραμέως, απευθύνοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους τους.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τους δύο πιλότους μας που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα με το αεροσκάφος Phantom.

Η πατρίδα τους ευγνωμονεί για την αφοσίωση και την προσφορά τους. Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους συναδέλφους τους», έγραψε σε ανάρτησή της η υπουργός Εργασίας.