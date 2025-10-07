Κεραμέως για εργασιακό: Δεν αποσύρω το νομοσχέδιο – Είναι υπέρ των εργαζομένων

Με την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως , να ξεκαθαρίζει ότι το επίμαχο 13ωρο είναι «δυνητικό» και να υποστηρίζει το νομοσχέδιο για τα εργασιακά λέγοντας ότι περιέχει πολύ σημαντικές ρυθμίσεις υπέρ των εργαζομένων, και τα κόμματα να ζητούν την απόσυρσή του, ξεκίνησε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή η επεξεργασία του επίμαχου νομοθετήματος.

Απέναντι στις αντιδράσεις σύσσωμης της Αντιπολίτευσης, η αρμόδια υπουργός προκάλεσε τα κόμματα να ξεκαθαρίσουν πώς τοποθετούνται και στα υπόλοιπα 96 άρθρα του νομοσχεδίου για να ξέρουν οι εργαζόμενοι τί πραγματικά ισχύει διότι έως τώρα κυριαρχεί στον δημόσιο διάλογο μόνο το άρθρο, που αφορά τη δυνητική εργασία των 13 ωρών.

Διότι, όπως είπε, αν αποσυρθεί το νομοσχέδιο δεν θα θεσμοθετηθεί επί παραδείγματι:

– η δυνατότητα των εργαζομένων γονέων να εργάζονται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα όλο τον χρόνο,

– η επέκταση του επιδόματος κυοφορίας και λοχίας σε περισσότερες γυναίκες,

– η επέκταση της άδειας μητρότητας και σε ανάδοχες μητέρες, καθώς και

– η δυνατότητα του εργαζόμενου να δηλώνει ο ίδιος αφού το επιθυμεί την οικειοθελή αποχώρησή του.

Η κυρία Κεραμέως, κατηγόρησε επίσης τα κόμματα ότι για το επίμαχο άρθρο «του δήθεν 13ώρου» ότι παρουσιάζουν «ψευδή εικόνα ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα θα δουλεύουν εφεξής 13 ώρες την ημέρα κάθε μέρα όλον τον χρόνο», ξεκαθάρισε ότι «αυτό δεν ισχύει» και παρατήρησε ότι «η στρέβλωση της συζήτησης δεν βοηθάει κανέναν, δημιουργεί άσκοπες εντάσεις και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Από την πλευρά του ο Παύλος Χρηστίδης από το ΠΑΣΟΚ επέκρινε με δριμύτητα την κυβέρνηση ότι «νομοθετεί υπέρ των εργοδοτών και εις βάρος των εργαζομένων», τονίζοντας πως «ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός του 13ωρου».

Για νομοσχέδιο που «έχει βγάλει τον εργαζόμενο κόσμο στους δρόμους», έκανε λόγο ο Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αναφέρθηκε και στην πρωτοβουλία του Σωκράτη Φάμελλου για ενιαία δράση όλων των αντιπολιτευτικών δυνάμεων.

«Νομοσχέδιο εργασιακής σκλαβιάς, αίσχος και πρόκληση», το χαρακτήρισε ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ.

Απαντώντας ειδικώς για το 13ωρο η κυρία Κεραμέως αποσαφήνισε, δε, ότι «η δυνατότητα της 13ωρης απασχόλησης ισχύει και σήμερα στη χώρας μα αλλά σε δύο ή περισσότερους εργοδότες. Αυτό που αλλάζει είναι η διόρθωση μιας στρέβλωσης. Ο εργαζόμενος αντί να μπορεί να εργάζεται σε δύο ή περισσότερους εργοδότες, να μπορεί να εργάζεται σε έναν εργοδότη με 40% αύξηση παραπάνω απολαβές. Η ρύθμιση αυτή εντάσσεται στους κανόνες της ΕΕ που προβλέπει ανάπαυση 11 ώρες την ημέρα και ήδη πάνω από 10 κράτη-μέλη επιτρέπουν σήμερα είτε άμεσα είτε έμμεσα η υπερωριακή απασχόληση να μπορεί να φτάσει τις 13 ώρες την ημέρα. Επίσης, απαιτείται η συναίνεση του εργαζομένου και ρητά προβλέπεται ότι η άρνηση παροχής υπερωριακής απασχόλησης δεν μπορεί να οδηγήσει ούτε σε απόλυση ούτε να επιφέρει την οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή ή δυσμενή διάκριση κατά του εργαζόμενου μετά από την ενσωμάτωση της πρότασης της ίδιας της ΓΣΕΕ». «Αυτό το 13ωρο δεν αφορά όλο το έτος αλλά μόνο έως 37,5 ημέρες κατά έτος, αναλογικά όχι άνω των τριών ημερών τον μήνα και παράλληλα σε συμμόρφωση με τους λοιπούς προστατευτικούς των εργαζομένων κανόνες, όπως τις 48 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο το τετράμηνο, έως 150 ώρες τον χρόνο. Προβλέπεται, επίσης, προσαύξηση στην αμοιβή κατά 40% για κάθε ώρα υπερωριακής εργασίας, ενώ σήμερα δεν υπάρχει καμία προσαύξηση σε όποιον επιλέγει να κάνει μια δεύτερη δουλειά», υπογράμμισε.