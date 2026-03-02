Κέντρο εκδηλώσεων σήμερα το δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Μια περίεργη συνύπαρξη θα υπάρξει σήμερα στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Στις 16.30 η οργανωτική επιτροπή δημοψηφίσματος για την μετεγκατάσταση της ΔΕΘ στη Σίνδο καλεί τους πολίτες σε ανοιχτή δημόσια συγκέντρωση για να γιορτάσουν την επίτευξη του στόχου που ήταν να συγκεντρωθούν οι 23.000 υπογραφές.

Λίγη ώρα αργότερα όμως και συγκεκριμένα στις 18.30 πάλι στο δημαρχείο η Ανανεωτική Αριστερά και οι Κινήσεις Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία έχουν εκδήλωση δημόσιου διαλόγου με θέμα:

“Η Προοδευτική Παράταξη σε σταυροδρόμι: Διεύρυνση με όρους και Πολιτική”.

Σε αυτήν θα μιλήσουν

Κώστας Σκανδαλίδης, πρώην υπουργός- βουλευτής, επικεφαλής της επιτροπής Συμπαράταξης και Διαλόγου ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ

Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, καθηγητής ΑΠΘ, πρόεδρος Διεθνούς Ένωσης Πανεπιστημίων ASECU

Θωμάς Παπαδόπουλος, μέλος Σ.Ε Ανανεωτική Αριστερά, γιατρός καρδιολόγος

Κώστας Χλωμούδης, Κινήσεις Πολιτών, ομότιμος καθηγητής ΠΑ.ΠΕΙ

Παρέμβαση: Θόδωρος Χατζηπαντελής, καθηγητής ΑΠΘ Κινήσεις Πολιτών.

Θα απευθύνει χαιρετισμό ο γραμματέας ΝΕ ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης Ευριβιάδης Ελευθεριάδης.

Συντονίζουν: Ρικάρντο Χέϊρ, μέλος γραμματείας Ανανεωτικής Αριστεράς, Ρούλης Εδιάρογλου, μέλος επιτροπής Συμπαράταξης και Διαλόγου ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ.

ΣΤ. ΑΛ.