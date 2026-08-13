Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος: Ζητά παρέμβαση της Πολιτείας και καταδίκη των φαινομένων βίας και εκφοβισμού

Την έντονη ανησυχία του για περιστατικά σε βάρος Ισραηλινών τουριστών και πολιτών που φέρουν εβραϊκά σύμβολα εκφράζει το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, με σημερινή ανακοίνωσή του.

Το ΚΙΣΕ κάνει λόγο για σειρά περιστατικών που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας και τα οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν ως στόχο τον εκφοβισμό Ισραηλινών επισκεπτών, καθώς και ανθρώπων που φέρουν εβραϊκά σύμβολα ή μιλούν εβραϊκά.

Το Συμβούλιο διαχωρίζει ρητά την πολιτική κριτική προς την κυβέρνηση του Ισραήλ από τον αντισημιτισμό. Όπως επισημαίνει, ακόμη και η αυστηρή κριτική στις αποφάσεις της ισραηλινής κυβέρνησης ή στις δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων δεν συνιστά από μόνη της αντισημιτική στάση.

Αναφορές σε οργανωμένες δράσεις

Η ανακοίνωση επικεντρώνεται, ωστόσο, σε δράσεις ομάδων που στρέφονται, όπως αναφέρει, «κατά Ισραηλινών και σιωνιστών» και οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούν απειλές, συνθήματα και ρητορική που το ΚΙΣΕ χαρακτηρίζει εβραιοφοβική.

Το Συμβούλιο υποστηρίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τον πόλεμο στη Γάζα μεταφέρεται από το επίπεδο της κριτικής προς το ισραηλινό κράτος στην στοχοποίηση φυσικών προσώπων λόγω της εθνικότητας, της θρησκείας ή των συμβόλων που φέρουν.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε περιστατικά εις βάρος Ισραηλινών πολιτών, καθώς και σε κινητοποιήσεις που έχουν οδηγήσει σε παρεμπόδιση ή αποκλεισμό Ισραηλινών τουριστών σε λιμάνια της χώρας.

Κατά το ΚΙΣΕ, τέτοιες ενέργειες παραβιάζουν το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης και τις βασικές αρχές προστασίας των επισκεπτών στη χώρα.

Έκκληση προς την Πολιτεία

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο καλεί την Πολιτεία να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία πολιτών και επισκεπτών από περιστατικά ρατσιστικής ή αντισημιτικής βίας.

Παράλληλα, ζητά την εφαρμογή του νόμου και την παραπομπή στη Δικαιοσύνη όσων προβαίνουν σε παράνομες πράξεις.

Απευθύνει επίσης κάλεσμα προς τα πολιτικά κόμματα, τους κοινωνικούς φορείς και τους θεσμούς να καταδικάσουν δημόσια ανάλογα περιστατικά, εκτιμώντας ότι τέτοιες πρακτικές πλήττουν το κράτος δικαίου και την εικόνα της Ελλάδας ως ασφαλούς προορισμού.

Η ανακοίνωση καταλήγει με ιδιαίτερα έντονη αναφορά στον κίνδυνο εξάπλωσης της ρητορικής μίσους πέρα από την εβραϊκή κοινότητα.

«Η ανοχή στον αντισημιτισμό και στη ρητορική μίσους δεν έχει θέση στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία», τονίζει το ΚΙΣΕ, προσθέτοντας ότι «ο αντισημιτισμός ξεκινά με πλήγματα εναντίον των Εβραίων, αλλά δεν σταματά ποτέ στους Εβραίους».