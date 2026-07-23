Κεντρική Μακεδονία: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για έντονες βροχές, καταιγίδες και μπουρίνια

Σημαντική επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από την Παρασκευή 24 Ιουλίου έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25 Ιουλίου, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Για την Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες της Παρασκευής έως αργά το βράδυ. Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν τους νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίαςκαι Ημαθίας, ενώ η ΕΜΥ έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για την περιοχή.