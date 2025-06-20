Κεντρικη Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. : Οι υποψήφιοι από την κεντρική Μακεδονία

Ανάκοινωθηκαν πριν από λίγο οι υποψήφιοι για την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Η λίστα είναι χωρισμένη ανά περιφέρειες και η εκλογική διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου.
Από την κεντρικη Μακεδονια υποψήφιοι είναι οι εξης:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΒΟΥΖΒΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΑΪΤΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ
ΖΑΡΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ
ΚΑΦΤΕΡΑΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΚΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΝΩΛΗ ΑΓΝΗ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΠΑΛΑΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΑΚΗ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ
ΟΡΝΙΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΥΛΟΥΔΗ ΜΕΡΣΙΝΑ
ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΡΙΖΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΡΩΣΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΓΟΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΤΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΚΟΥΦΑ ΜΠΕΤΤΥ
ΣΠΙΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΚΛΙΑΣ ΦΟΙΒΟΣ
ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΒΥΛΗ
ΨΑΡΡΑ ΣΟΦΙΑ