Κεκλεισμένων των θυρών τετ α τετ Ρούμπιο με Λαβρόφ στη Νέα Υόρκη

Πρόσωπο με πρόσωπο βρέθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (24/9) ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ στον απόηχο των δηλώσεων Τραμπ για την Ουκρανία και της ομιλίας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η συνάντηση άρχισε χωρίς δηλώσεις για τον Τύπο και συνεχίσθηκε κεκλεισμένων των θυρών, ενώ ασαφές παραμένει αν υπάρξουν μετά την ολοκλήρωση των επαφών.

Το στίγμα της ρωσικής στάσης είχε δώσει νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ λέγοντας ότι ο Λαβρόφ θα παράσχει «πραγματικές πληροφορίες» στην Ουάσινγκτον.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι σταδιακές προελάσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία ήταν σκόπιμες.

«Προχωράμε πολύ προσεκτικά για να ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειες και να μην καταστρέψουμε το επιθετικό μας δυναμικό», είπε.

Ενδιαφέρον έχει το πώς «διάβασε» η Μόσχα την αλλαγή της στάσης του προέδρου Τραμπ στο ουκρανικό

«Από όσο καταλαβαίνουμε, οι δηλώσεις του προέδρου Τραμπ έγιναν μετά την επικοινωνία που είχε με τον Ζελένσκι και, προφανώς, υπό την επήρεια ενός οράματος που έθεσε ο Ουκρανός. Αυτό το όραμα έρχεται σε έντονη αντίθεση με την κατανόησή μας για την τρέχουσα κατάσταση πραγμάτων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Το γεγονός ότι η Ουκρανία ενθαρρύνεται με κάθε δυνατό τρόπο να συνεχίσει τις εχθροπραξίες και το επιχείρημα ότι η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει και να πάρει κάτι πίσω είναι, κατά την άποψή μας, ένα λανθασμένο επιχείρημα… Η δυναμική στην πρώτη γραμμή μιλάει από μόνη της», κατέληξε ο Πεσκόφ.