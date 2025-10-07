να ζουμερό κέικ με τη γεύση του φθινόπωρου: έχει σταφύλια στη ζύμη, έχει σταφύλια και στην επιφάνεια, που πασπαλισμένα με καστανή ζάχαρη καραμελώνουν υπέροχα στον φούρνο.
40′ προετοιμασία, 50′ ψήσιμο
Σύνολο: 1 ώρα και 30′
Υλικά
Μερίδες: 8
Διαδικασία
- Για να ετοιμάσουμε το κέικ με σταφύλια προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170- 180°C. Ντύνουμε με χαρτί ψησίματος το εσωτερικό μιας μέτριας, μακρόστενης φόρμας για κέικ.
- Στον κάδο του μίξερ χτυπάμε με το σύρμα τα αυγά με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν πάρα πολύ καλά.
- Συνεχίζοντας το χτύπημα, προσθέτουμε το ελαιόλαδο και στη συνέ- χεια το γιαούρτι μέχρι να ενσωματωθούν.
- Σταματάμε το μίξερ, ρίχνουμε σταδιακά και λίγο λίγο το αλεύρι για όλες τις χρήσεις, το αλεύρι αμυγδάλου, το μπέικιν πάουντερ και την κανέλα ενώ παράλληλα ανακατεύουμε με μια ελαστική σπάτουλα (μαρίζ) ώστε να ενσωματώνονται σταδιακά στο μείγμα, χωρίς αυτό να χάσει τον όγκο του.
- Τέλος, ρίχνουμε τα μισά σταφύλια και ανακατεύουμε απαλά με τη μαρίζ για να σκορπίσουν ομοιόμορφα.
- Αδειάζουμε το μείγμα στη φόρμα και σκορπίζουμε στην επιφάνεια τις υπόλοιπες ρώγες.
- Πασπαλίζουμε με την καστανή ζάχαρη και ψήνουμε για περίπου 45-50 λεπτά.
- Το κέικ γίνεται αφράτο και φουσκωτό και τα σταφύλια στην επιφάνεια καραμελώνουν.
- Βγάζουμε και αφήνουμε να κρυώσει μέσα στη φόρμα.