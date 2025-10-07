Κέικ με σταφύλια

να ζουμερό κέικ με τη γεύση του φθινόπωρου: έχει σταφύλια στη ζύμη, έχει σταφύλια και στην επιφάνεια, που πασπαλισμένα με καστανή ζάχαρη καραμελώνουν υπέροχα στον φούρνο.

40′ προετοιμασία, 50′ ψήσιμο

Σύνολο: 1 ώρα και 30′

Υλικά

Μερίδες: 8

3 αυγά μεσαίου μεγέθους

180 γρ. ζάχαρη λευκή, κρυσταλλική

100 ml ελαιόλαδο

100 γρ. γιαούρτι αγελαδινό στραγγιστό, πλήρες

200 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

100 γρ. αλεύρι αμυγδάλου (ή λευκά αμύγδαλα αλεσμένα στον πολυκόφτη σε σκόνη)

1 κουτ. γλυκού μπέικιν πάουντερ

1 κουτ. γλυκού κανέλα σε σκόνη

300 γρ. ρώγες από σταφύλια χωρίς κουκούτσια (π.χ. σουλτανίνα, Ροζακί κ.ά.), κομμένες στη μέση

2 κουτ. σούπας ζάχαρη καστανή, κρυσταλλική

Διαδικασία