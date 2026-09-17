Κεφαλονιά: Σε σοβαρή κατάσταση 17χρονος αναβάτης ηλεκτρικού πατινιού μετά από σύγκρουση με άλογο

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Αθήνα ένας 17χρονος Κεφαλονίτης, μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε, όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο.

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας, κοντά στα Ραζάτα Κεφαλονιάς, όπου ο 17χρονος κινούταν με το ηλεκτρικό πατίνι του με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι,όταν συγκρούστηκε με άλογο που περπατούσε στον δρόμο, στο ίδιο ρεύμα, με την ίδια κατεύθυνση και το οποίο κρατούσε με σχοινί ο ιδιοκτήτης του.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.