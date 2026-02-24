Κεφαλογιάννη: Ορθή και δίκαιη η διάταξη για τη συνεπιμέλεια – Ως μάνα έχω δεχτεί πάρα πολύ άδικη κριτική

Την καλύτερη χρονιά όλων των εποχών χαρακτήρισε το 2025 για τον ελληνικό τουρισμό η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, σημειώνοντας ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 23,6 δισ. ευρώ, αυξημένες σχεδόν κατά 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά περίπου 4%, φτάνοντας – όπως ανέφερε – τα 36 εκατομμύρια επισκέπτες.

Όπως υπογράμμισε μιλώντας στο ERTnews, είναι η πρώτη φορά που η αύξηση των εσόδων υπερβαίνει σημαντικά την αύξηση των αφίξεων, στοιχείο που όπως υπογράμμισε δείχνει βελτίωση των ποιοτικών δεικτών και στροφή προς την «ποιοτική ανάπτυξη» του ελληνικού τουρισμού.

Επιπλέον η κ. Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε και στην πρόσφατη διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης της οποίας έκανε χρήση και γι’ αυτό δέχτηκε σφοδρή κριτική. «Δεν ξέρω αν ένας πολιτικός είναι ωραίο να λέει ότι έχει δεχτεί άδικη κριτική, αλλά σίγουρα μπορώ να πω ότι ως μάνα έχω δεχτεί πάρα πολύ άδικη κριτική» σημείωσε η κα Κεφαλογιάννη προσθέτοντας πως «όταν μια μητέρα ό,τι κάνει το κάνει για να προστατεύσει τα τετράχρονα παιδιά της, νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να είναι κάτι που θα έπρεπε να το σέβεται ο καθένας και θα πρέπει να το αντιλαμβάνεται ο καθένας». Όσο για την ίδια τη ρύθμιση σημείωσε πως ήταν «ορθή και δίκαιη» γεγονός που το αποδεικνύουν και οι 180 βουλευτές που την ψήφισαν, πολλοί παραπάνω από την κυβερνητικοί πλειοψηφία.

Κινηματογραφικές παραγωγές και τουριστικό αποτύπωμα

Αναφερόμενη στις διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές που πραγματοποιούνται σε ελληνικούς προορισμούς, όπως η Ύδρα, η υπουργός σημείωσε ότι για χρόνια στόχος ήταν η προσέλκυση τέτοιων παραγωγών και πλέον αυτό έχει επιτευχθεί.

Τόνισε τη σημασία των φορολογικών και άλλων κινήτρων, καθώς και τη λειτουργία του αρμόδιου οργανισμού προσέλκυσης παραγωγών, επισημαίνοντας ότι η προβολή μέσω ταινιών και σειρών αποτελεί «ίσως τον πιο αποτελεσματικό τρόπο» προώθησης ενός προορισμού. Παράλληλα, επεσήμανε τη θετική επίδραση και στην εγχώρια κινηματογραφική βιομηχανία μέσω συμπαραγωγών.

Χωροταξικό και έλεγχος της υπερανάπτυξης

Σε ερώτηση για τις αντιδράσεις γύρω από μεγάλες τουριστικές επενδύσεις σε μικρά νησιά, όπως τα Κουφονήσια και η Μήλος, η κ. Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι η στρατηγική του υπουργείου από το 2023 βασίζεται σε «μέτρο, ισορροπία και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος».

Ανέφερε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο η ολοκλήρωση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και ότι αναμένεται να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση εντός Μαρτίου.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις πολεοδομίες των δήμων, τονίζοντας ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να βρίσκεται «στην ίδια γραμμή» για την προστασία των προορισμών.

Άνοιγμα στην Ινδία και νέες αγορές

Η υπουργός επιβεβαίωσε την έναρξη απευθείας πτήσεων Αθήνα–Νέο Δελχί, κάνοντας λόγο για ιστορική πρώτη πτήση. Όπως σημείωσε, η διάρκεια του ταξιδιού αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω όταν αποκατασταθεί πλήρως η εναέρια κυκλοφορία στην περιοχή, γεγονός που ενισχύει το άνοιγμα της Ελλάδας σε μια «τεράστια αγορά με σημαντική αναπτυξιακή δυναμική».

Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Η κ. Κεφαλογιάννη χαρακτήρισε «μεγάλη πρόκληση» την αντιμετώπιση της εποχικότητας και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, σημειώνοντας ότι ήδη καταγράφεται αύξηση της κίνησης στους μήνες εκτός αιχμής.

Ανέφερε ότι μέσω πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης χρηματοδοτούνται δράσεις για διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, με έμφαση στον ορεινό τουρισμό, τα χιονοδρομικά κέντρα και τα ορειβατικά καταφύγια. Παράλληλα, γίνονται κινήσεις για την ενίσχυση προορισμών σε δωδεκάμηνη βάση.

«Τουρισμός για Όλους» και εσωτερικός τουρισμός

Η υπουργός επιβεβαίωσε ότι το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» θα συνεχιστεί και τη νέα περίοδο, με στόχο τόσο την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού όσο και τη στήριξη περιφερειακών περιοχών.

Όπως σημείωσε, το πρόγραμμα περιλαμβάνει κοινωνικά κριτήρια (πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρία, συνταξιούχοι) και διαφοροποιήσεις ανάλογα με την περίοδο υψηλής και χαμηλής ζήτησης, ώστε να ενθαρρύνεται η ταξιδιωτική κίνηση εκτός καλοκαιριού.

Για τη διάταξη περί συνεπιμέλειας

Κλείνοντας ερωτηθείς για τη διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για ζητήματα συνεπιμέλειας, η κ. Κεφαλογιάννη δήλωσε ότι η ρύθμιση ήταν «ορθή και δίκαιη» και είχε δικονομικό χαρακτήρα, δίνοντας τη δυνατότητα προσφυγής στη Δικαιοσύνη και αποσαφηνίζοντας υφιστάμενο πλαίσιο που ερμηνευόταν διαφορετικά.

Μεταξύ άλλων σημείωσε χαρακτηριστικά πως «δεν ξέρω αν ένας πολιτικός είναι ωραίο να λέει ότι έχει δεχτεί άδικη κριτική, αλλά σίγουρα μπορώ να πω ότι ως μάνα έχω δεχτεί πάρα πολύ άδικη κριτική» προσθέτοντας πως «όταν μια μητέρα ό, τι κάνει το κάνει για να προστατεύσει τα τετράχρονα παιδιά της, νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να είναι κάτι που θα έπρεπε να το σέβεται ο καθένας και θα πρέπει να το αντιλαμβάνεται ο καθένας».

Τέλος η κ. Κεφαλογιάννη τόνισε ότι η διάταξη ψηφίστηκε έπειτα από πλήρη κοινοβουλευτική διαδικασία και υπερψηφίστηκε από 180 βουλευτές, επισημαίνοντας ότι «ό,τι νομοθετείται αφορά το σύνολο των πολιτών» και όχι μεμονωμένες περιπτώσεις.