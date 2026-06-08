Κεφαλογιάννη: Έρχονται νέα ρεκόρ στον τουρισμό – Γιατί με λένε πλέον και Βαρδινογιάννη

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μίλησε στο vidcast Black Box εστιάζοντας στις επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού, αλλά και στις πολιτικές εξελίξεις.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα προέρχεται από τρεις διαδοχικές χρονιές-ρεκόρ στον τουρισμό, με το 2025 να αποτελεί την καλύτερη χρονιά όλων των εποχών με μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στα έσοδα απ’ ότι στις αφίξεις, στοιχείο που, όπως σημείωσε, αντανακλά βελτίωση των ποιοτικών δεικτών στον κλάδο.

Έρχεται νέο ρεκόρ το καλοκαίρι στον τουρισμό

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι καταγράφεται σημαντική ενίσχυση της τουριστικής κίνησης τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της χρονιάς, γεγονός που ενισχύει τον στόχο της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και της μετάβασης σε ένα μοντέλο τουρισμού 12 μηνών.

Αναφερόμενη στη βιωσιμότητα του τουριστικού μοντέλου, τόνισε ότι η ανάπτυξη πρέπει να στηρίζεται στο μέτρο και την ισορροπία. Ειδικά όσον αφορά στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο επισήμανε ότι η χώρα οφείλει να προστατεύσει το φυσικό και πολιτιστικό της περιβάλλον, καθώς και τις τοπικές κοινωνίες. Στο σημείο αυτό, σημείωσε ότι το νέο πλαίσιο για τον τουρισμό θα λειτουργήσει τόσο ως εργαλείο ελέγχου σε ήδη ανεπτυγμένες περιοχές όσο και ως κίνητρο για περιοχές όπου χρειάζονται επενδύσεις.

Σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη της Αθήνας, η κ. Κεφαλογιάννη υποστήριξε ότι η πρωτεύουσα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να καθιερωθεί ως διεθνής προορισμός και απάντησε με αιχμηρό τρόπο στην κριτική του δημάρχου Χάρη Δούκα.

«Ψυχή της παράταξης» ο Κώστας Καραμανλής

Στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης, χαρακτήρισε τον Κώστα Καραμανλή «ψυχή της παράταξης» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ΝΔ θα πορευτεί ενωμένη στις επόμενες εκλογές. Αναφερόμενη στη Μαρία Καρυστιανού, δήλωσε ότι οι πολίτες αναζητούν πλέον συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι «έχει κριθεί σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις και έχει φανεί ότι οι πολίτες δεν τον εμπιστεύονται».

Τέλος, μίλησε για τη δικαστική διαμάχη σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών της μετά τον χωρισμό της από τον Μίνω Μάτσα, τονίζοντας ότι ως μητέρα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για εκείνα. Παράλληλα, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να χρησιμοποιήσει και το επώνυμο της μητέρας της, Ελένης Βαρδινογιάννη.

Η υπουργός Τουρισμού στη νέα της ταυτότητα αιτήθηκε και επίσημα, και έγινε αποδεκτό από τις αρμόδιες αρχές, να προστεθεί το επίθετο «Βαρδινογιάννη». Όπως αναφέρεται, πρόκειται για εκπλήρωση υπόσχεσης στη μνήμη του θείου της, Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βαρδής Βαρδινογιάννης ήταν αδερφός της μητέρας της υπουργού, Ελένης Βαρδινογιάννη, και η Όλγα Κεφαλογιάννη τον είχε σαν δεύτερο πατέρα της, όπως σημείωσε στην ανάρτησή της μετά την απώλειά του το 2024.