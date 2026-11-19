Για νομιμότητα της διαδικασίας των απευθείας αναθέσεων από τους Δήμους κάνει λόγο η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν συμβάσεις της Αυτοδιοίκησης με συγκεκριμένους αναδόχους.

Όπως αναφέρει με ανακοίνωση, η διαδικασία των απευθείας αναθέσεων είναι απολύτως νόμιμη και ακολουθείται όχι μόνον από τους Δήμους, αλλά κι από το Κεντρικό Κράτος.

Ειδικότερα, επικαλείται το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα απευθείας ανάθεσης για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως 30.000 ευρώ, (πλέον ΦΠΑ), επισημαίνοντας ότι «δεν είναι οι Δήμαρχοι αυτοί που φέρνουν στη Βουλή και ψηφίζουν τους νόμους. Οι Δήμαρχοι είναι αυτοί που μεταξύ όλων των άλλων κρατικών λειτουργών, οφείλουν να τους εφαρμόζουν».

Σημειώνει ότι «σε καμία διάταξη του συγκεκριμένου Νόμου δεν συνδέεται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με ύπαρξη απρόβλεπτης ή έκτακτης ανάγκης, ούτε απαγορεύεται η επανάληψη των απευθείας αναθέσεων σε ετήσια βάση και ανά οικονομικό έτος».

Επομένως, υποστηρίζει ότι η σύναψη ετήσιων συμβάσεων για την κάλυψη πάγιων αναγκών των Δήμων δεν συνιστά από μόνη της παράβαση της νομοθεσίας, εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια και οι νόμιμες διαδικασίες.

Στην ίδια ανακοίνωση υπενθυμίζει ότι το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο ψηφίστηκε το 2016, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και υπουργίας Χρήστου Σπίρτζη, και εξακολουθεί να εφαρμόζεται από το σύνολο των δημόσιων φορέων, συμπεριλαμβανομένων υπουργείων, δασικών και αρχαιολογικών υπηρεσιών, καθώς και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Με αυτό το επιχείρημα, η Ένωση θέτει το ερώτημα γιατί οι απευθείας αναθέσεις προκαλούν αντιδράσεις όταν αφορούν Δήμους, ενώ αποτελούν συνήθη πρακτική και για άλλους φορείς του Δημοσίου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες που χρειάζονται οι Δήμοι για την καθημερινή λειτουργία τους. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, νομική εκπροσώπηση, τεχνικοί και χρηματοδοτικοί σύμβουλοι, υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων, ωρίμανσης έργων και καταγραφής πρακτικών συλλογικών οργάνων.